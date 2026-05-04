Novaland giảm sàn khi ông Bùi Cao Nhật Quân vừa trở thành Chủ tịch

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 4/5, mã chứng khoán NVL giảm 1,4 điểm xuống mức 19,10 điểm, tương đương mức giảm sàn 6,83%. Khối lượng giao dịch trong phiên sáng đạt hơn 32,5 triệu đơn vị.

Diễn biến này xuất hiện sau giai đoạn cổ phiếu có sự biến động từ vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 3/2026 lên ngưỡng xấp xỉ 20.000 đồng vào cuối tháng 4.

Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh thị trường bắt đầu giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài và trùng với các công bố thông tin mới về quản trị và vốn tại doanh nghiệp.

Về công tác nhân sự, sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/4, ông Bùi Cao Nhật Quân chính thức đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho ông Bùi Thành Nhơn.

Ông Bùi Thành Nhơn chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG vừa được thành lập. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng.

Trước kỳ nghỉ Lễ, theo Nghị quyết số 20/2026-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/4, Novaland đã thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng thêm hơn 24,7 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên mức 22.344,96 tỷ đồng.

Việc phát hành này dựa trên thông báo thực hiện quyền chuyển đổi của các chủ sở hữu trái phiếu từ tháng 3/2026 và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về tài liệu báo cáo kết quả vào ngày 24/4/2026.

Theo kế hoạch vận hành đã được thông qua, trong năm 2026, tập đoàn tập trung vào việc bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và thực hiện cấp hơn 4.300 sổ hồng tại các dự án.

Các nguồn lực từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025 cũng được giữ lại để tập trung cho các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh. Các hoạt động quản trị và điều chỉnh cấu trúc vốn này là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các cam kết về tiến độ dự án với khách hàng và cổ đông trong nhiệm kỳ mới.