Be tăng giá cước, Grab tăng phí: Khác biệt nằm ở đâu?

Hai nền tảng gọi xe là Be và Grab liên tiếp công bố điều chỉnh giá dịch vụ cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, song cách tăng giá và mục tiêu của hai doanh nghiệp có sự khác biệt.

Theo thông báo mới nhất, từ ngày 8/5/2026, beGroup điều chỉnh cước phí một số dịch vụ sau 5 năm duy trì ổn định. Doanh nghiệp cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, đồng thời kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập của đối tác tài xế với mức tăng dự kiến từ 2%-11% trên mỗi chuyến xe hoặc đơn hàng.

Cụ thể, Be điều chỉnh trực tiếp giá cước cơ sở, bao gồm giá tối thiểu cho 2 km đầu tiên và giá mỗi km tiếp theo đối với các dịch vụ như beBike, beCar, beFood và beDelivery. Điều này đồng nghĩa giá trị mỗi chuyến xe hoặc đơn hàng tăng lên theo biểu phí mới.

Trước đó, từ ngày 28/4/2026, Grab cũng thông báo điều chỉnh một số loại phí trên nền tảng. Theo đó, phí nền tảng áp dụng cho GrabBike là 3.000 đồng; với dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), mức phí từ 5.000–19.000 đồng tùy khu vực điểm đón và quãng đường di chuyển. Ngoài ra, Grab áp dụng phí dịch vụ cộng thêm cho GrabExpress từ 4.000–11.000 đồng, trong khi GrabFood và GrabMart thu phí dịch vụ 4.000 hoặc 6.000 đồng tùy mô hình hợp tác với đối tác thương nhân.

Khác với Be, Grab không điều chỉnh trực tiếp giá cước vận chuyển mà tăng các khoản phí nền tảng và phí dịch vụ cộng thêm trên đơn hàng hoặc chuyến đi. Trong thông báo gửi người dùng, doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm duy trì vận hành nền tảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, bổ sung tính năng mới và triển khai thêm các chương trình hỗ trợ cộng đồng đối tác tài xế.

Như vậy, điểm khác biệt giữa hai đợt tăng giá nằm ở cấu trúc thu phí. Be điều chỉnh trực tiếp giá cước, qua đó làm tăng giá trị mỗi chuyến xe và thu nhập của tài xế theo từng cuốc. Trong khi đó, Grab tăng các loại phí nền tảng và phí dịch vụ - khoản cộng thêm vào số tiền người dùng thanh toán - để phục vụ vận hành hệ thống và các chương trình hỗ trợ đối tác.

Theo thông báo của cả hai doanh nghiệp, giá cụ thể của từng chuyến đi hoặc đơn hàng vẫn sẽ được hiển thị trên ứng dụng trước khi người dùng xác nhận đặt dịch vụ.



