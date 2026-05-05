Thư ký Phó Thủ tướng làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngày 5/5, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh ký Quyết định số 389 về việc bổ nhiệm ông Cầm Anh Tuấn, Thư ký Phó Thủ tướng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tập thể lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chúc mừng ông Cầm Anh Tuấn. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bày tỏ vinh dự và tự hào khi được tham gia vào đội ngũ của ngành đường sắt và hứa sẽ đem hết tâm huyết, bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Đồng thời, ông Cầm Anh Tuấn cảm ơn sâu sắc và mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; cùng với sự phối hợp, chia sẻ và hỗ trợ của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, người lao động trong Tổng Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tân Phó Tổng Giám đốc phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Là Tiến sỹ Quản lý kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), ông Cầm Anh Tuấn từng kinh qua những vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam và Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng, Thư ký Bộ trưởng kiêm Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Thư ký Phó Thủ tướng.