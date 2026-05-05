Bệnh Viện Triều An - nơi ông Trầm Bê đang làm chủ tịch, bị phạt hơn 92 triệu đồng

Theo Sơn Nhung | 05-05-2026 - 19:20 PM | Doanh nghiệp

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, Bệnh viện Triều An của ông Trầm Bê bị phạt 92,5 triệu đồng.

Ngày 5-5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An, trụ sở tại phường An Lạc (TP HCM), với số tiền 92,5 triệu đồng.

Theo UBCKNN, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin đối với nhiều tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo soát xét bán niên, báo cáo hợp nhất năm và báo cáo tình hình quản trị công ty trong các năm 2024 và 2025.

Bệnh viện Triều An- tại An Lạc TPHCM

Bệnh viện Triều An do Trầm Bê sáng lập. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT trước khi vướng vòng lao lý năm 2017 và chuyển giao quyền điều hành cho ông Trần Ngọc Henri.

Từ tháng 6-2023, ông Trầm Bê quay trở lại thương trường với vai trò thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đến tháng 4-2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An.

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt Công ty CP Vận tải thủy số 3 (trụ sở tại Hải Phòng) với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm tương tự về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

