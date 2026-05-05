Hoa Sen (HSG) báo lãi quý II sụt giảm 42% trước sức ép từ 8.200 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2025-2026 (từ 1/1/2026 đến 31/3/2026), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng 7% lên mức 7.915 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 2%, đạt 1.051 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp tiết giảm 12% chi phí bán hàng xuống mức 651,9 tỷ đồng và giảm 4% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống 163,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 118,6 tỷ đồng, giảm 42% so với quý II niên độ trước.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ từ 1/10/2025-31/3/2026, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen đạt 181 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.

Dư nợ vay ngắn hạn và chi phí tài chính gia tăng

Sự sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp có sự liên hệ với kết quả của hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý II giảm 78%, đạt 26 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 68% lên mức 115,2 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 108,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng 139% so với cùng kỳ. Sự thay đổi của chi phí lãi vay tương đồng với việc quy mô nợ vay của doanh nghiệp gia tăng.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 8.267 tỷ đồng. Con số này tăng 3.864 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 87,7% so với thời điểm đầu niên độ là 1/10/2025.

Hàng tồn kho vượt 10.000 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm

Nguồn vốn vay tăng thêm được ghi nhận trong giai đoạn doanh nghiệp gia tăng giá trị hàng tồn kho. Tại thời điểm cuối quý II, giá trị hàng tồn kho đạt 10.374 tỷ đồng, tăng 2.021 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đi kèm với đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 195,5 tỷ đồng. Quy mô hàng tồn kho lớn có sự ảnh hưởng đến trạng thái dòng tiền của Hoa Sen.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.145 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 2.057 tỷ đồng.

Cùng với dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.186 tỷ đồng, doanh nghiệp bù đắp bằng dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 3.863 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn đi vay.

Kết thúc kỳ báo cáo, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Hoa Sen đạt 963 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đang giao dịch quanh mức 12.500 đồng/cổ phiếu.