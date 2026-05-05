Tổng Giám đốc Cen Land không "gom" hết cổ phiếu CRE như đăng ký

Ông Phạm Đức Hùng- Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCL: CRE), vừa có Báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Cen Land về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2/4/2026 đến ngày 30/4/2026, ông Phạm Đức Hùng đã mua vào 521.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu CRE bằng phương thức Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Lý do không hoàn tất giao dịch là vì diễn biến thị trường không thuận lợi.

Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Phạm Đức Hùng nâng sở hữu từ 18.000 cổ phiếu (0,0039%) lên 539.000 cổ phieus CRE (0,1162%).

Trong một diễn biến khác, mới đây, Cen Land đã có văn bản gửi UBCKNN, HoSE công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 27/4/2026, HĐQT doanh nghiệp nhận được từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng và sẽ trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết được bầu là Thành viên HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy nhiên, do muốn tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân, ông Hưng xin được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT.

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng dự kiến sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào 14h ngày 22/5/2026.

Thành phần tham dự là tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/4/2026.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, Cen Land báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức hơn 16,3 tỷ đồng, tăng 422% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, Cen Land cho biết, trong Quý I/2026, thị trường bất động sản giao dịch ổn định qua đó góp phần vào việc tăng doanh thu từ hoạt động môi giới.

Bên cạnh đó, Cen Land cũng ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ dự án đầu tư thứ cấp dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý 1/2026 tăng so với cùng kỳ năm trước.



