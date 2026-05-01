10 ngày nữa phải hủy niêm yết, một công ty bất ngờ đặt mục tiêu doanh thu nghìn tỷ giữa lúc sếp lớn ồ ạt xả hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa quyết định hủy niêm yết đối với gần 69 triệu cổ phiếu AAV từ ngày 15/5/2026. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là do doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong ba năm liên tục.

Số liệu tài chính cho thấy công ty lỗ ròng 17 tỷ đồng năm 2023, tiếp tục lỗ 16 tỷ đồng năm 2024 và mức lỗ mở rộng lên gần 21 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng mức giảm 31% so với năm liền trước.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình nguyên nhân là do thanh khoản thị trường bất động sản suy giảm cùng các chính sách kiểm soát tín dụng đã tác động đến tiến độ bán hàng, khiến nguồn thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động duy trì bộ máy.

Nhằm giải quyết tình trạng khó khăn về tài chính, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AAV Group vừa thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu kinh doanh có sự thay đổi lớn. Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 50 tỷ đồng trong năm 2026. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu mục tiêu đạt 5%.

Để làm sạch bảng cân đối kế toán và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn vay, cổ đông công ty cũng thông qua phương án trích lập 55 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần để xử lý phần lỗ lũy kế ghi nhận hơn 24 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Do kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, công ty thống nhất không chi trả cổ tức trong năm 2026, đồng thời hội đồng quản trị và ban kiểm soát cũng tự nguyện không nhận thù lao năm 2025.

Cùng thời điểm chuẩn bị rời sàn, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự thay đổi tỷ trọng nắm giữ khi ông Phạm Quang Khánh, thành viên Hội đồng quản trị, đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu từ ngày 10/4 đến 8/5/2026.

Đáng chú ý, ông Khánh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị vào năm 2021, thời điểm ông chi 183 tỷ đồng mua đợt phát hành riêng lẻ với giá 12.200 đồng mỗi cổ phiếu.

Đầu năm 2024, ông từng nộp đơn xin từ nhiệm toàn bộ chức danh, sau đó rút lại quyết định rời Hội đồng quản trị nhưng không tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch hay người đại diện pháp luật. Nếu đợt thoái vốn này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Khánh tại doanh nghiệp sẽ giảm từ mức 23,6% xuống chỉ còn 1,8% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu AAV đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5/2026 ở mức 7.300 đồng mỗi đơn vị, giảm 1,35% so với giá tham chiếu.