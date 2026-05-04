Cựu lãnh đạo Nguyễn Kim thừa nhận tham gia biểu quyết bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco, gây thất thoát tài sản của Nhà nước gần 670 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vinh

Sáng 4/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử ông Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ông Phạm Nhật Vinh là cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim).

Theo Tuổi trẻ, tại cơ quan điều tra, ông Phạm Nhật Vinh thừa nhận hành vi vi phạm và khai do mới vào Công ty Nguyễn Kim làm việc, tin tưởng vào quy trình mà SADECO đã thực hiện từ trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không xem xét các tài liệu liên quan.

Sau đó biểu quyết thông qua phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu mà không tiến hành đấu giá, thẩm định giá tài sản, dẫn đến thiệt hại cho SADECO. Tuy nhiên, bản thân ông Vinh không hưởng lợi gì từ sai phạm trên.

Theo cáo trạng, trước thời điểm ngày 7/1/2017, SADECO có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỉ lệ 60,7%.

Ngày 1/6/2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Thời điểm này ông Vinh được 3 cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của SADECO, đề cử tham gia hội đồng quản trị SADECO.

Ngày 29/6/2017, tại Đại hội đồng cổ đông của SADECO, sau khi thảo luận đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc ông Phạm Nhật Vinh tham gia hội đồng quản trị SADECO.

Ngày 2/8/2017, hội đồng quản trị SADECO họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Thành phần dự họp gồm có 7 thành viên hội đồng quản trị (trong đó có ông Phạm Nhật Vinh) và 3 thành viên ban kiểm soát.

Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên và không có bất kỳ ý kiến nào khác, giao Chủ tịch hội đồng quản trị đàm phán thương lượng.

Với vai trò là thành viên hội đồng quản trị SADECO, ông Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của SADECO. Tuy nhiên, ông Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định nêu trên, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim (vào tháng 10/2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của chính SADECO từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần).

Công ty Nguyễn Kim được hưởng lợi trực tiếp từ việc mua được 9 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chi phối, thông qua các cá nhân đứng tên thay, sở hữu 54,7% vốn điều lệ của SADECO.

Cáo trạng xác định hành vi của ông Vinh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng, tương đương với 60,7% tỉ lệ vốn góp.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), Tề Trí Dũng (Cựu tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) và 18 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 24/11/2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án đối với ông Vinh. Ngày 30/12/2025, ông Phạm Nhật Vinh về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.