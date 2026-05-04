Lãnh đạo công ty nói gì về vụ sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài?

Sáng 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3-5.

Lỗ thủng lớn xuất hiện sau tiếng nổ lớn khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Ảnh: Mạnh Hùng

Vào thời điểm đó, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét. Nghe một tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì phát hiện bể chứa mật mía bị thủng, chảy tràn ra khu vực khuôn viên công ty. "Do sự việc diễn ra nhanh, lỗ thủng quá lớn nên không xử lý kịp"- ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khu vực khuôn viên công ty. Ngay trong đêm, đơn vị đã tổ chức khắc phục, thu gom số mật mía tràn ra để sớm ổn định hoạt động sản xuất. Thiệt hại ước tính 7-8 tỉ đồng.

Trước đó, tối 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết bể chứa một nhà máy đường trên địa bàn gặp sự cố, bị vỡ khiến khoảng gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Gần 2.000 tấn mật mía tràn ra khuôn viên nhà máy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3-5, trên địa bàn xã Nhân Hòa có mưa lớn kèm theo sấm sét, dông, lốc. Trong lúc mưa lớn, sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của Công ty CP mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng. Hậu quả khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy.

Được biết, vào năm 2025, nhà máy bị thiệt hại lớn do mưa lũ, sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.