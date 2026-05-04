Hé lộ hậu trường vụ tranh chấp tên miền chagee.vn: Asset Việt Nam bác tin 'đi đêm', khẳng định không nhận lợi ích từ phía đối phương

Liên quan đến vụ việc tranh chấp tên miền chagee.vn, trên fanpgage chính thức, Asset Việt Nam cho biết các thảo luận trên mạng xã hội gần đây đã xuất hiện nhiều suy diễn cho rằng vụ việc là một "kịch bản truyền thông" nhằm tạo hiệu ứng, thậm chí cáo buộc có sự dàn xếp lợi ích giữa các bên. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải chính thức lên tiếng để làm rõ thông tin liên quan.

Diễn biến pháp lý: chỉ 2 email trao đổi

Theo thông tin được công bố, ngày 22/4/2026, Asset Việt Nam nhận được email từ hãng luật Rouse, kèm theo thư dài 21 trang yêu cầu "hoàn trả miễn phí hoặc hủy tên miền chagee.vn trong vòng 10 ngày làm việc".

Theo nội dung thư pháp lý, đại diện Chagee cho biết đây là thương hiệu trà có nguồn gốc từ Trung Quốc, thành lập năm 2017, đã mở rộng lên hơn 6.000 cửa hàng toàn cầu và hướng tới hiện diện tại 100 quốc gia. Đại diện Chagee cho biết đã đăng ký nhãn hiệu “CHAGEE” tại Việt Nam trong các nhóm ngành liên quan đến đồ uống, thực phẩm và dịch vụ nhà hàng, đồng thời khẳng định nhãn hiệu này đang được sử dụng rộng rãi trên phạm vi quốc tế.

Từ các lập luận trên, phía Chagee cho rằng việc bên khác nắm giữ và sử dụng tên miền chagee.vn có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại và ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Asset Việt Nam cho biết, ngay trong ngày, hồ sơ được chuyển sang bộ phận pháp chế. Đến 16h45 cùng ngày, Asset Việt Nam gửi phản hồi chính thức bằng văn bản pháp lý gồm 8 phần, viện dẫn các quy định như Luật Viễn thông 2023, Nghị định 147/2024/NĐ-CP, Luật Sở hữu trí tuệ, cùng dữ liệu từ WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong phản hồi, Asset Việt Nam nêu rõ: Bác bỏ cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 129; Bác bỏ cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 130; Từ chối yêu cầu chuyển giao hoặc hủy tên miền, đồng thời bảo lưu quyền sử dụng hợp pháp; Thông báo kế hoạch ngừng chuyển hướng tên miền từ ngày 28/4 và triển khai mô hình kinh doanh độc lập.

Sau 6 ngày không có phản hồi, đến 20h10 ngày 28/4/2026, hãng luật Rouse gửi email ngắn ghi nhận việc Asset Việt Nam từ chối và cho biết đang xem xét các bước pháp lý tiếp theo. Asset Việt Nam nhận định nội dung phản hồi mang tính duy trì áp lực và đặt vấn đề về khả năng tồn tại chiến thuật kéo dài.

Doanh nghiệp cho biết, sau email này, đã chấm dứt toàn bộ liên lạc với phía đại diện pháp lý của đối phương. Tổng cộng, hai bên chỉ trao đổi đúng 2 email.

Email phản hồi của hãng luật Rouse đến Asset Việt Nam. Ảnh: Asset Việt Nam

Công khai kế hoạch kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý

Asset Việt Nam lý giải việc công khai kế hoạch kinh doanh vào ngày 1/5/2026 là nhằm bảo vệ quyền lợi pháp lý. Theo đó, doanh nghiệp định hướng sử dụng tên miền chagee.vn cho lĩnh vực giáo dục, thuộc hệ thống Course Việt Nam.

Theo lập luận của đơn vị này, việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – tách biệt hoàn toàn với các nhóm ngành mà nhãn hiệu Chagee đang được bảo hộ – sẽ loại bỏ cơ sở cho các cáo buộc "gây nhầm lẫn" hoặc "cạnh tranh không lành mạnh" theo quy định pháp luật.

Asset Việt Nam khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận, hợp tác hay giao dịch lợi ích nào với hãng luật Rouse hoặc các bên đại diện cho Chagee Investment Pte. Ltd. Toàn bộ liên lạc chỉ giới hạn trong hai email pháp lý nêu trên.

Doanh nghiệp cho rằng diễn biến truyền thông là hệ quả tự nhiên từ sự quan tâm của cộng đồng, không phải do đơn vị này chủ động tạo ra. Đồng thời nhấn mạnh sẽ tập trung triển khai dự án thực tế thay vì tranh cãi.

Theo kế hoạch, hệ thống giáo dục Chagee sẽ được phát triển với các nội dung liên quan đến lịch sử, địa lý và văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ hệ thống Course Việt Nam.

Asset Việt Nam cho biết sẽ để các sản phẩm thực tế trong tương lai tự chứng minh định hướng và lập luận của mình, đồng thời kêu gọi công chúng theo dõi các hành động cụ thể thay vì suy đoán.