PVOIL báo lãi quý 1/2026 gấp 22 lần cùng kỳ nhưng đối mặt cú sốc 'bay hơi' lợi nhuận ngay tháng 4

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) (mã: OIL) ghi nhận doanh thu thuần 3 tháng đầu năm của doanh nghiệp đạt 44.863 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng 34%, lên 42.691 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 2.172 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ.



Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 211 tỷ đồng, tăng 24%, phần nào bù đắp cho chi phí tài chính tăng mạnh 64% lên 166 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực chi phí vẫn khá lớn khi chi phí bán hàng tăng 75% lên hơn 1.100 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 92%, đạt 446 tỷ đồng.



Sau khi trừ các khoản chi phí, PVOIL báo lãi sau thuế 571,8 tỷ đồng , gấp 22 lần so với cùng kỳ năm trước.



Tuy nhiên, tại Đại hội cổ đông thường niên trước đó, PVOIL đã công bố lợi nhuận trước thuế sơ bộ 4 tháng đầu năm 2026 giảm xuống chỉ còn 200 tỷ đồng, phản ánh xu hướng đảo chiều của lợi nhuận tồn kho trong bối cảnh giá dầu điều chỉnh giảm trong tháng 4.

Theo CTCK Vietcap, trong các quý tới, biến động mạnh của giá dầu sẽ tiếp tục là rủi ro đáng kể đối với triển vọng lợi nhuận của PVOIL.﻿

Doanh nghiệp cho biết, kết quả tích cực đến từ diễn biến giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. PVOIL hưởng lợi từ giá vốn tồn kho thấp, khi lượng tồn kho tích lũy cuối Quý 4/2025 và đầu Quý 1/2026 được bán ra trong bối cảnh giá dầu tăng.

Cụ thể, giá dầu Brent bình quân quý I đạt 81,13 USD/thùng, tăng 7% so với cùng kỳ; giá bán lẻ xăng trong nước tăng khoảng 9–13%, còn dầu diesel tăng tới 33%. Bên cạnh yếu tố giá, sản lượng kinh doanh cũng tăng 29% nhờ điều hành linh hoạt và mở rộng kênh phân phối.



So với kế hoạch năm, sau quý đầu tiên, PVOIL đã hoàn thành khoảng 30% mục tiêu doanh thu và tới 87% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.



Về chiến lược dài hạn, PV OIL dự kiến hoàn tất trích lập cho dự án nhiên liệu sinh học trong năm 2026.

Dù ghi nhận kết quả ấn tượng trong quý đầu năm, Chứng khoán ACBS cho rằng đây chưa phải cơ sở vững chắc để đánh giá triển vọng cả năm. Ngành kinh doanh xăng dầu vốn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá dầu thế giới – yếu tố đang diễn biến khó lường. Lợi nhuận có thể đảo chiều nhanh chóng nếu giá dầu tiếp tục xu hướng giảm.﻿

Trên thị trường chứng khoán, phiên ngày 4/5, cổ phiếu OIL giao dịch quanh mức 14.500 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt gần 15.000 tỷ đồng.