Siêu tàu cao tốc 1 thân lớn nhất Việt Nam, sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787: Giảm giá vé, tăng chuyến lên gấp đôi

Tháng 3/2026, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (PhuQuoc Express) thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa du lịch cao điểm.



Theo đó, từ ngày 15/4 đến hết 15/6, doanh nghiệp sẽ nâng tần suất vận hành của tàu cao tốc Thăng Long (sức chứa hơn 1.000 hành khách) lên 12 chuyến/tuần, gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, trừ ngày thứ Hai tạm ngưng hoạt động, tàu sẽ xuất phát từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7h30 và chiều ngược lại khởi hành lúc 13h trong các ngày còn lại.



Trước khi điều chỉnh, tuyến này chỉ khai thác 6 chuyến/tuần, gồm 3 chuyến từ Vũng Tàu đi Côn Đảo vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và 3 chuyến chiều ngược lại vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

Cùng với việc tăng chuyến, PhuQuoc Express cũng triển khai chương trình giảm giá vé trong cùng giai đoạn.

Giá vé ngày thường được điều chỉnh từ mức 555.000 – 790.000 đồng xuống còn 410.000 – 590.000 đồng/người (tùy đối tượng), trong khi vé cuối tuần giảm từ 665.000 – 950.000 đồng xuống còn 480.000 – 690.000 đồng/người. Đối với hạng VIP, giá vé được giảm từ 1,1 triệu đồng xuống còn 950.000 đồng/người cho tất cả các ngày khai thác.

Tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo được Phu Quoc Express đưa vào vận hành từ năm 2019 và từng là tuyến đường thủy trọng điểm nội tỉnh của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Sau khi địa giới hành chính TP. HCM được mở rộng với việc sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Phu Quoc Express hiện là đơn vị vận tải duy nhất khai thác tuyến đường thủy trong địa bàn TP. HCM kết nối ra đặc khu Côn Đảo.﻿

Siêu tàu cao tốc Thăng Long bắt đầu chuyến đi đầu tiên từ cảng Cầu Đá (Vũng Tàu) đi cảng Bến Đầm (Côn Đảo) vào ngày 9/3/2024.

Tàu Thăng Long là siêu tàu hiện đại nhất Đông Nam Á được vận hành bởi Phú Quốc Express đóng tại Hải Phòng, hạ thuỷ vào tháng 5/2022.

Tàu Thăng Long là tàu cao tốc 1 thân lớn nhất Việt Nam với sức chứa 1.017 khách. Tàu được lắp 3 động cơ hiện đại nhất thế giới do Rolls – Royce MTU của Đức, sản xuất với tổng công suất gần 12.000 mã lực, giúp đạt vận tốc lên đến 32 hải lý/h (hơn 57,6 km/h) khi chạy không tải. Khi đưa vào vận hành, thời gian vận chuyển đến Côn Đảo khoảng 4,5 tiếng từ TP HCM và 3,5 tiếng từ Vũng Tàu.



Nếu so sánh với máy bay Airbus A321 (dài 44,5m, có 184 chỗ ngồi) thì tàu Thăng Long có sức chứa lớn gấp 5 lần.﻿

Tàu Thăng Long có chiều dài lên đến 77,46m, bao gồm 4 tầng, khoang VIP ở tầng một, tầng 2 và 3 là khoang khách phổ thông. Tầng 4 là khu vực phục vụ cà phê.



Siêu tàu Thăng Long được mạng tin tức BNN (trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc) khen ngợi là một "tuyệt tác kỹ thuật", có thiết kế hiện đại, tự hào với các tính năng tiên tiến. Hãng tin Sputnik (Nga) mô tả con cao tốc với sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787.﻿

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách, êm ái nhẹ nhàng như đi máy bay với khoang rộng, hiện đại với vách ốp da, sàn chống ồn và chống say sóng. Boong ngoài trời lớn, có sức chứa khoảng 150 người, tầm nhìn rộng để du khách tự do ngắm cảnh, trải nghiệm thiên nhiên trong suốt hành trình đi đến Côn Đảo.



Siêu tàu Thăng Long được thiết kế và đóng mới bởi Công ty TNHH MTV 189 (Bộ Quốc phòng). Các trang thiết bị đều được nhập khẩu từ những nước tiên tiến nhất và được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài xác nhận, đăng kiểm Việt Nam chấp thuận trước khi lắp đặt.



Công ty TNHH MTV 189 là doanh nghiệp Quốc phòng - An ninh, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Theo giới thiệu trên website, hiện nay, Công ty là Nhà máy đóng tàu thủy có uy tín hàng đầu của Việt Nam và của quân đội.

Các sản phẩm của Công ty gồm nhiều sản phẩm cơ khí quân sự hiện đại có độ chính xác cao, hàng chục tàu, hàng trăm xuồng phục vụ nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh; hàng vạn tấn kết cấu kim loại, gần một trăm tàu và trên một nghìn xuồng các loại, ... Nhiều sản phẩm đã xuất sang các thị trường cao cấp như: Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Á,...



Bên cạnh tàu cao tốc Thăng Long, một số tàu khách khác do công ty đóng gồm Phú Quốc Express 27, Phú Quốc Express 18, Mai Linh Express, Super Biển Đông, Heritage Express, ...﻿

Nhiệm kỳ 2020-2025, tổng doanh thu Nhà máy đạt hơn 4.391 tỷ đồng, trong đó, doanh thu quốc phòng đạt hơn 1.786 tỷ đồng, bằng 113,8% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 15,56 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,9% so với nhiệm kỳ trước. ﻿