Doanh thu quý 1/2026 của Viettel Global tăng trưởng 30%

Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đồng bộ tại hầu hết các công ty con, công ty liên doanh liên kết và hiệu quả từ chiến lược chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư viễn thông quốc tế.

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đồng bộ

Trong quý 1/2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12.568 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong suốt 17 quý (kể từ Quý 1/2022), doanh thu của Viettel Global luôn tăng trưởng hai con số, gấp 4-6 lần so với mức trung bình của ngành viễn thông toàn cầu.

Liên tiếp trong 10 quý gần nhất, Tổng Công ty duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên 20% so với cùng kỳ. Quý 1/2026 đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục đưa doanh thu của Viettel Global lập đỉnh mới.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ghi nhận mức 3.484 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.329 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 471%, góp phần tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng biên lợi nhuận cho Viettel Global.

Bên cạnh đó, việc kiên trì bám trụ và thấu hiểu văn hóa bản địa tại các thị trường khó khăn cũng góp phần giúp doanh nghiệp này xây dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững, tạo tiền đề cho các bước tiến về dịch vụ công nghệ trong giai đoạn tới.

Mục tiêu kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2026

Năm 2026, chiến lược tăng trưởng của Công ty trong thời gian tới sẽ tập trung vào bốn động lực song song: củng cố viễn thông truyền thống, đẩy mạnh dịch vụ số, khai thác các lĩnh vực kinh doanh mới và tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường tại các khu vực tiềm năng.

Trước đó, năm 2025 đã mở ra một chương mới đầy triển vọng khi Viettel Global quyết liệt đa dạng hóa ngành nghề, vượt ra khỏi ranh giới viễn thông truyền thống để mở rộng không gian tăng trưởng. Đơn vị đã chính thức khai trương dịch vụ Logistics tại Lào, đẩy mạnh khảo sát và tính toán các dự án điện mặt trời tại Mozambique và Myanmar nhằm tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng sẵn có. Đặc biệt, mảng dịch vụ số và tài chính ghi nhận những bước tiến đột phá với sự ra đời của Công ty NatTransfer tại Haiti chuyên kinh doanh dịch vụ kiều hối.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 33%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 3.300 đồng. Đây là mức chi trả cổ tức cao, thể hiện cam kết của Viettel Global trong việc chia sẻ thành quả kinh doanh với các nhà đầu tư.