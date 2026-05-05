Vietcap: Nếu sân bay Long Thành lùi tiến độ, một ‘đại gia’ hàng không sẽ hưởng lợi

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 272 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 173 tỷ đồng, cũng tăng 2% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa trong quý 1 đạt 60.893 tấn, giảm 5% so với quý 1/2025. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 46.778 tấn và hàng hóa trong nước là 14.115 tấn.

Theo Vietcap, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 2% nhờ mức tăng 8% của giá dịch vụ trung bình (ASP) đã bù đắp cho sự sụt giảm 5% về sản lượng.

Tình trạng suy yếu tập trung chủ yếu vào tháng 3: sản lượng 2 tháng đầu năm 2026 tăng 2%, nhưng tháng 3 giảm 16% so với quý 1/2025 kéo sản lượng cả quý xuống mức giảm 5%.

Vietcap cho rằng nguyên nhân đến từ căng thẳng Trung Đông, dẫn đến việc các hãng hàng không Trung Đông cắt giảm số lượng chuyến bay và khối lượng hàng đến Việt Nam (Qatar Airways và Emirates – những khách hàng lớn của SCS từ Trung Đông – cùng chiếm hơn 20% sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS trong năm 2025, theo chia sẻ từ ban lãnh đạo), và tần suất bay nhìn chung giảm do giá nhiên liệu bay tăng.﻿

﻿Nhận định về triển vọng các quý còn lại của SCS theo Vietcap là khá trái chiều, với hai yếu tố tác động đối nghịch đang diễn ra.

Về mặt tích cực, dựa trên những diễn biến mới nhất tại ACV, kỳ vọng về việc vận hành nhà ga hàng hóa Long Thành đã bị lùi lại, qua đó giúp trì hoãn tác động tiêu cực của dự án này lên lợi nhuận của SCS trong ngắn hạn.

Vietcap hiện dự báo nhà ga hàng hóa Long Thành sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027 thay vì giữa năm 2026. Việc lùi thời điểm vận hành thêm 6-12 tháng tạo ra tiềm năng điều chỉnh tăng cho dự báo năm 2026 của Vietcap.

Về mặt tiêu cực, căng thẳng Trung Đông gây ra rủi ro ngắn hạn cho sản lượng hàng hóa quốc tế khi các hãng hàng không bị ảnh hưởng phải cắt giảm số lượng chuyến bay và tần suất bay — tác động này đã được thấy rõ trong số liệu tháng 3/2026.

Nhìn chung, nếu căng thẳng không kéo dài, yếu tố trì hoãn tại nhà ga hàng hóa Long Thành sẽ chiếm ưu thế và Vietcap kỳ vọng sẽ có tác động tích cực ròng đến dự báo năm 2026. Nếu căng thẳng kéo dài, sự sụt giảm sản lượng sẽ bù đắp hoặc vượt quá lợi ích từ việc trì hoãn nhà ga hàng hóa Long Thành, khiến dự báo năm 2026 không đổi hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh giảm.

Khi nhà ga hàng hóa Long Thành đi vào hoạt động, sự chuyển dịch hàng hóa quốc tế từ Tân Sơn Nhất (SGN) sang LTH, gây áp lực lên sản lượng và giá dịch vụ của SCS.﻿

Tại Đại hội cổ đông, ban lãnh đạo SCS cho biết, khi nhà ga hàng hóa Long Thành đi vào hoạt động và các chuyến bay được chuyển sang, quỹ đất sân đỗ của SCS tại Tân Sơn Nhất (hiện đang cho Tân Sơn Nhất thuê lại) nhiều khả năng sẽ không còn được sử dụng hiệu quả.

Do đó, SCS đang tìm kiếm phương án khai thác quỹ đất này. Một trong những phương án ban lãnh đạo đang cân nhắc là phát triển dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (R&M) máy bay. SCS đã có các cuộc trao đổi sơ bộ với Lufthansa về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này, tuy nhiên hiện vẫn đang ở giai đoạn đề xuất thương mại ban đầu.

Ban lãnh đạo cho biết vẫn còn hai điều kiện tiên quyết trước khi có thể triển khai các phương án khai thác quỹ đất: (1) thời điểm TSN chính thức bàn giao lại khu đất cho SCS, và (2) sự chấp thuận của cổ đông A41 đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đến nay, A41 vẫn chưa có phản hồi cụ thể.

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng chỉ là một trong các phương án đang được cân nhắc; ban lãnh đạo cho biết biên lợi nhuận của mảng này không thực sự hấp dẫn sau khi phân tích chi tiết, và công ty đang xem xét thêm các phương án khác﻿