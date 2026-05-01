Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đúng: Hé lộ "cỗ máy in tiền" khiến loạt đại gia Vietjet, GELEX, Sun Group khao khát

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng

Theo báo cáo thường niên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong năm 2025, CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) – đơn vị vận hành Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, và CTCP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) – đơn vị vận hành Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đều đạt lợi nhuận cao kỷ lục.

Hai nhà ga hành khách tư nhân lãi ﻿lớn

Theo đó, Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) đạt 661,5 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 96% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ khi hoạt động tới nay.

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, hoạt động vào năm 2018 với tổng vốn đầu tư 3.735 tỷ đồng, diện tích sàn 50.500 m2 và công suất thiết kế ban đầu từ 2,5 đến 4,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Cổ đông lớn nhất của CRTC là Tập đoàn IPP Group của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, nắm 55% cổ phần và các cổ đông khác gồm ACV (10%), Vietjet (10%), Nasco Logistics (15%), CTCP Việt Xuân Mới (10%).

Hiện, ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ vị trí là Chủ tịch HĐQT của CRTC.

Còn Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đạt 904,5 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025, vượt qua mức kỷ lục cũ là của năm 2023 và tăng 11% so với năm 2024.

Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng do CTCP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) vận hành chính thức đi vào hoạt động vào năm 2017. Theo đăng ký kinh doanh, các các cổ đông sáng lập của AHT gồm có ACV (10%), Hancorp, CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long và CTCP Đầu tư AOV.

Nhìn chung, cả 2 nhà ga hành khách tư nhân AHT và CRTC đều thu được lợi nhuận ngay trong những năm đầu hoạt động và chỉ bị lỗ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19.

Trong đó, CRTC bị ảnh hưởng nặng nề hơn. ﻿Giai đoạn 2020-2023, CRTC lỗ lũy kế lên tới 1.582 tỷ đồng, khiến khoản đầu tư của nhà đầu tư ACV phải trích lập dự phòng toàn bộ và ghi nhận giá trị còn lại bằng 0.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã cam kết với các đối tác cũng như các đơn vị nhà nước, rằng Nhà ga Quốc tế Cam Ranh sẽ vượt qua khủng hoảng và lấy lại đà tăng trưởng.

Hồi tháng 3/2025, Thanh tra Bộ Tài chính công bố kết luận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) là một trong 2 khoản tiềm ẩn nguy cơ mất vốn của ACV.

"Năm 2024, chúng tôi đã bắt đầu có lãi trở lại và tôi tin rằng chỉ 2 năm nữa, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh sẽ hoàn toàn xóa được lỗ lũy kế từ những năm dịch Covid-19. Tôi cũng cam kết với các đối tác vốn nhà nước rằng nếu có chuyện lỗ nữa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường gấp đôi số tiền lỗ đó cho họ", ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh

Nhiều doanh nghiệp muốn ﻿tham gia các dự án hạ tầng hàng không

﻿Gần đây, Vietjet đã đề xuất để hãng hàng không và UBND các địa phương, cùng ACV, Cục Hàng không Việt Nam tham gia sớm và sâu hơn vào nhiệm vụ và triển khai quy hoạch cảng hàng không, đồng thời tạo điều kiện để Vietjet phát triển ổn định các dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và hậu cần, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả, bền vững, dịch vụ hành khách đạt chuẩn quốc tế.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietjet đề xuất được thuê dài hạn hơn một số mặt bằng tại Nhà ga T1 Tân Sơn Nhất để cải tạo, khai thác ổn định, phục vụ hành khách tốt hơn.

Vietjet cũng đề xuất cơ chế phù hợp để tham gia triển khai các dự án hạ tầng theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng.

Tại Long Thành, Sovico và Vietjet đề xuất đầu tư các hạng mục thiết yếu như khu bảo dưỡng thiết bị, kho bãi, góp phần hình thành hệ thống khai thác đồng bộ, hiện đại.

Với Nội Bài, Vietjet cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch sớm, đồng bộ với sân bay Gia Bình và bổ sung kết nối đường sắt đô thị, tạo hệ thống giao thông tích hợp tầm nhìn dài hạn.

Tập đoàn cũng đề xuất tham gia cùng các địa phương phát triển các cảng Thọ Xuân, Chu Lai gắn với trung tâm logistic và công nghiệp hàng không.

Dự án Cảng hàng không Gia Bình được giao cho Masterise làm chủ đầu tư theo phương án không sử dụng ngân sách Nhà nước, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 dự kiến cần 146.236 tỷ đồng.﻿

Ngày 13/2/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán: GEL) thông qua nghị quyết quan trọng về việc tham gia góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Hạ tầng GELEX sẽ tham gia góp vốn với tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án.

Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng, diện tích hơn 74 ha, đáp ứng tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Liên danh T&T Group – CIENCO4 được chọn làm nhà đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào ngày 6/7/2024, và dự kiến đến tháng 7/2026, sân bay Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.