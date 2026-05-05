Từ Mỹ về đầu thú, cựu phó tổng giám đốc Phạm Nhật Vinh lãnh 2 năm tù

Tối 4-5, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (SN 1977, ngụ Gia Lai; cựu thành viên HĐQT Công ty Sadeco, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



"Biểu quyết" giúp Nguyễn Kim "thâu tóm" vốn nhà nước giá rẻ

Theo nội dung vụ án, sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) - từng có vốn doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỉ lệ 60,7%. Với vai trò là thành viên HĐQT Sadeco từ tháng 6-2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh đã tham gia biểu quyết thống nhất phương án chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh tại tòa

Cơ quan tố tụng xác định, việc phát hành này không thông qua đấu giá hay thẩm định giá tài sản, trái với quy định pháp luật. Mức giá 40.000 đồng/cổ phần thấp hơn nhiều so với giá thị trường (tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim từng mua cổ phần Sadeco từ đơn vị khác với giá gần 57.000 đồng/cổ phần). Sai phạm này đã giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm 54,7% vốn điều lệ Sadeco, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi vi phạm nhưng cho biết nguyên nhân là do mới về làm việc tại Công ty Nguyễn Kim nên quá tin tưởng vào quy trình thực hiện trước đó của Sadeco mà không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật. Bị cáo cũng cho rằng bản thân không được hưởng lợi cá nhân từ sai phạm này.

Vụ án này nằm trong chuỗi sai phạm liên quan đến các bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Sadeco, cựu tổng giám đốc IPC) và 18 đồng phạm đã được xét xử từ cuối năm 2021. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vinh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã từ tháng 1-2021. Trong thời gian ở Mỹ, bị cáo từng 3 lần gửi thư về Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác với cơ quan điều tra sau khi thu xếp việc gia đình. Đến ngày 30-12-2025, bị cáo Vinh đã về nước đầu thú và bị tạm giam cho đến ngày xét xử.





































Bị hại Sadeco kiến nghị tháo gỡ "nút thắt" pháp lý

Cũng tại phiên tòa, đại diện Sadeco – với tư cách bị hại, đã trình bày về những vướng mắc pháp lý kéo dài suốt 4 năm qua quanh việc đưa vốn điều lệ trở lại mức ban đầu.

Theo đại diện này, dù các bản án xét xử ông Tất Thành Cang và đồng phạm trước đó đã tuyên hủy bỏ hợp đồng hợp tác và phía Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ 9 triệu cổ phần, nhưng trên giấy phép kinh doanh, Sadeco vẫn đang "mắc kẹt" với con số vốn điều lệ 260 tỉ đồng thay vì 170 tỉ đồng như thực tế.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ sự bế tắc khi cơ quan chức năng từ chối điều chỉnh giảm vốn do nội dung bản án cũ không nêu rõ trình tự cụ thể, trong khi các yêu cầu giải thích bản án gửi đi suốt 4 năm vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước tình cảnh bị kiểm toán thúc ép và hoạt động kinh doanh bị đình trệ, Sadeco đã đề nghị HĐXX lần này đưa ra một phán quyết chi tiết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh vốn và khắc phục triệt để hậu quả của vụ án.