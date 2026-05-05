Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ Mỹ về đầu thú, cựu phó tổng giám đốc Phạm Nhật Vinh lãnh 2 năm tù

Theo Trần Thái | 05-05-2026 - 07:04 AM | Doanh nghiệp

Với vai trò thành viên HĐQT Sadeco, Phạm Nhật Vinh là người trực tiếp biểu quyết thông qua phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim.

Tối 4-5, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (SN 1977, ngụ Gia Lai; cựu thành viên HĐQT Công ty Sadeco, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

"Biểu quyết" giúp Nguyễn Kim "thâu tóm" vốn nhà nước giá rẻ

Theo nội dung vụ án, sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) - từng có vốn doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỉ lệ 60,7%. Với vai trò là thành viên HĐQT Sadeco từ tháng 6-2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh đã tham gia biểu quyết thống nhất phương án chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Từ Mỹ về đầu thú, cựu phó tổng giám đốc Phạm Nhật Vinh lãnh 2 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh tại tòa

Cơ quan tố tụng xác định, việc phát hành này không thông qua đấu giá hay thẩm định giá tài sản, trái với quy định pháp luật. Mức giá 40.000 đồng/cổ phần thấp hơn nhiều so với giá thị trường (tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim từng mua cổ phần Sadeco từ đơn vị khác với giá gần 57.000 đồng/cổ phần). Sai phạm này đã giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm 54,7% vốn điều lệ Sadeco, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi vi phạm nhưng cho biết nguyên nhân là do mới về làm việc tại Công ty Nguyễn Kim nên quá tin tưởng vào quy trình thực hiện trước đó của Sadeco mà không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật. Bị cáo cũng cho rằng bản thân không được hưởng lợi cá nhân từ sai phạm này.

Vụ án này nằm trong chuỗi sai phạm liên quan đến các bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Sadeco, cựu tổng giám đốc IPC) và 18 đồng phạm đã được xét xử từ cuối năm 2021.

Riêng bị cáo Phạm Nhật Vinh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã từ tháng 1-2021. Trong thời gian ở Mỹ, bị cáo từng 3 lần gửi thư về Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác với cơ quan điều tra sau khi thu xếp việc gia đình. Đến ngày 30-12-2025, bị cáo Vinh đã về nước đầu thú và bị tạm giam cho đến ngày xét xử.










Bị hại Sadeco kiến nghị tháo gỡ "nút thắt" pháp lý

Cũng tại phiên tòa, đại diện Sadeco – với tư cách bị hại, đã trình bày về những vướng mắc pháp lý kéo dài suốt 4 năm qua quanh việc đưa vốn điều lệ trở lại mức ban đầu.

Theo đại diện này, dù các bản án xét xử ông Tất Thành Cang và đồng phạm trước đó đã tuyên hủy bỏ hợp đồng hợp tác và phía Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ 9 triệu cổ phần, nhưng trên giấy phép kinh doanh, Sadeco vẫn đang "mắc kẹt" với con số vốn điều lệ 260 tỉ đồng thay vì 170 tỉ đồng như thực tế.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ sự bế tắc khi cơ quan chức năng từ chối điều chỉnh giảm vốn do nội dung bản án cũ không nêu rõ trình tự cụ thể, trong khi các yêu cầu giải thích bản án gửi đi suốt 4 năm vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước tình cảnh bị kiểm toán thúc ép và hoạt động kinh doanh bị đình trệ, Sadeco đã đề nghị HĐXX lần này đưa ra một phán quyết chi tiết, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh vốn và khắc phục triệt để hậu quả của vụ án.

Theo Trần Thái

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu quý 1/2026 của Viettel Global tăng trưởng 30%

Doanh thu quý 1/2026 của Viettel Global tăng trưởng 30% Nổi bật

Cựu lãnh đạo Nguyễn Kim thừa nhận tham gia biểu quyết bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco, gây thất thoát tài sản của Nhà nước gần 670 tỷ đồng

Cựu lãnh đạo Nguyễn Kim thừa nhận tham gia biểu quyết bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco, gây thất thoát tài sản của Nhà nước gần 670 tỷ đồng Nổi bật

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đúng: Hé lộ "cỗ máy in tiền" khiến loạt đại gia Vietjet, GELEX, Sun Group khao khát

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đúng: Hé lộ "cỗ máy in tiền" khiến loạt đại gia Vietjet, GELEX, Sun Group khao khát

00:04 , 05/05/2026
10 ngày nữa phải hủy niêm yết, một công ty bất ngờ đặt mục tiêu doanh thu nghìn tỷ giữa lúc sếp lớn ồ ạt xả hàng

10 ngày nữa phải hủy niêm yết, một công ty bất ngờ đặt mục tiêu doanh thu nghìn tỷ giữa lúc sếp lớn ồ ạt xả hàng

00:03 , 05/05/2026
Siêu tàu cao tốc 1 thân lớn nhất Việt Nam, sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787: Giảm giá vé, tăng chuyến lên gấp đôi

Siêu tàu cao tốc 1 thân lớn nhất Việt Nam, sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787: Giảm giá vé, tăng chuyến lên gấp đôi

00:01 , 05/05/2026
Mối liên kết giữa Phạm Nhật Vinh và "liên minh" Tất Thành Cang - Tề Trí Dũng trong đại án Sadeco

Mối liên kết giữa Phạm Nhật Vinh và "liên minh" Tất Thành Cang - Tề Trí Dũng trong đại án Sadeco

19:09 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên