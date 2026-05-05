FECON được chấp thuận đầu tư dự án điện gió gần 1.600 tỷ, đẩy mạnh chiến lược tích hợp năng lượng – hạ tầng

Hướng tới mô hình kết hợp năng lượng tái tạo - khu công nghiệp xanh để gia tăng giá trị

Tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (giai đoạn 1, công suất 40MW). Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Điện gió An Thành Gia Lai – công ty con của FECON Power, thuộc hệ sinh thái FECON.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.586 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, phần còn lại là vốn huy động. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11/2026 và đưa vào vận hành từ tháng 2/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, việc phát triển các dự án nguồn điện đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở khâu phát điện mà còn ở khả năng tiêu thụ và đảm bảo ổn định hệ thống.

Theo các chuyên gia, xu hướng mới là phát triển đồng thời nguồn điện và nhu cầu sử dụng điện, thay vì tách rời như trước đây. Trong cách tiếp cận này, dự án điện gió An Thành Gia Lai được xem là có lợi thế kép khi là một mắt xích trong chiến lược tích hợp năng lượng – hạ tầng mà tập đoàn FECON đang theo đuổi.

Đại diện FECON Power cho biết: “Chúng tôi không chỉ phát triển dự án điện để bán lên lưới, mà hướng tới kết nối trực tiếp với nhu cầu tiêu thụ trong các khu công nghiệp. Việc chủ động nguồn điện sạch sẽ giúp nâng cao giá trị cho các dự án hạ tầng mà doanh nghiệp phát triển.”

Một trong những dự án được định hướng áp dụng mô hình này là Khu công nghiệp FECON IP Hòa Yên tại Bắc Ninh, dự án có quy mô 256ha mới được khởi công vào đầu tháng 4/2026. Theo đó, doanh nghiệp đang nghiên cứu giải pháp cung cấp điện tích hợp, kết hợp giữa nguồn điện tại chỗ và nguồn điện từ xa.

Cụ thể, hệ thống điện mặt trời áp mái (rooftop solar) dự kiến được triển khai trên các nhà xưởng nhằm tận dụng diện tích mái và cung cấp điện trực tiếp. Bên cạnh đó, nguồn điện từ các dự án điện gió như An Thành Gia Lai sẽ được cung cấp thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Nguồn điện này có thể được truyền tải qua hệ thống của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để đảm bảo tính ổn định và liên tục trong vận hành.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, tại lễ khởi công Khu công nghiệp FECON IP Hòa Yên tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao định hướng phát triển khu công nghiệp gắn với năng lượng tái tạo như là một xu thế mới trong lợi thế thu hút đầu tư. Mục tiêu đặt ra là khu công nghiệp FECON IP Hòa Yên có thể đạt 100% diện tích mái nhà xưởng lắp đặt điện mặt trời, tương đương khoảng 180MW; đồng thời tích hợp hệ thống BESS, bảo đảm tiêu chuẩn N-1 và tiệm cận N-2 về an ninh hệ thống điện. Đối với các ngành công nghệ cao như bán dẫn, yêu cầu còn cao hơn, cần đáp ứng tiêu chuẩn Semi F47 để hạn chế sụt áp và đảm bảo độ ổn định của hệ thống.

Rõ ràng, với lợi thế tích hợp từ đầu vào đến đầu ra, FECON đang hoàn thiện từng bước mô hình liên kết cung cấp năng lượng tái tạo với khu công nghiệp xanh, cũng là định hướng tích hợp năng lượng xanh – hạ tầng khu công nghiệp của FECON.

Gia tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, đang ngày càng quan tâm đến yếu tố năng lượng sạch và ổn định khi lựa chọn địa điểm sản xuất. Việc đáp ứng tiêu chí “điện xanh” không chỉ giúp giảm phát thải mà còn góp phần nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, mô hình kết hợp giữa điện mặt trời áp mái, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Mô hình này cho phép tối ưu chi phí vận hành, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện.

Trong bối cảnh đó, việc FECON đồng thời phát triển các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng khu công nghiệp cho thấy hướng đi tích hợp, trong đó năng lượng không chỉ là đầu vào mà trở thành một phần của giá trị hạ tầng.

Dự án điện gió An Thành Gia Lai vì vậy không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, mà còn là bước chuẩn bị cho một mô hình phát triển mới – nơi khu công nghiệp không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, mà còn cung cấp giải pháp năng lượng bền vững cho nhà đầu tư.