Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam chuẩn bị “đón” 650.000 thùng dầu

Theo công bố thông tin bất thường ngày 4/5, Hội đồng quản trị CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) đã phê duyệt việc ký hợp đồng thuê tàu với CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) nhằm phục vụ vận chuyển lô dầu thô nhập khẩu Palanca Blend cho chuyến hàng giao tháng 6/2026.

Cụ thể, lô dầu có khối lượng dự kiến khoảng 650.000 thùng, với sai số cho phép ±5%. Giá trị hợp đồng thuê tàu tạm tính vào khoảng 210,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết số tiền thanh toán cuối cùng sẽ được xác định theo giá thực tế tại thời điểm hoàn tất dỡ hàng và quyết toán.

PVTrans Pacific – đơn vị đảm nhận vận chuyển là công ty con của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans).

Việc chi hơn 210 tỷ đồng để thuê tàu vận chuyển dầu Palanca Blend nằm trong kế hoạch nhập khẩu đã được BSR triển khai từ trước. Trong giai đoạn tháng 3–5/2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô từ các đối tác quốc tế, đa dạng nguồn cung với các loại dầu như Qua Iboe, Bu Attifel, Medanito và Palanca Blend.

Song song, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định trong dài hạn, BSR cũng đã ký thỏa thuận cung ứng dầu thô với hai tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron. Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp chủ động gia tăng tồn kho để ứng phó với các biến động thị trường.

Ngoài ra, BSR còn đề xuất mua trực tiếp dầu từ các mỏ Ruby, Bunga Orkid (BO) và Chim Sáo trong giai đoạn này theo mức giá chào cao nhất gần nhất, như một giải pháp ngắn hạn nhằm đảm bảo nguồn cung.

Động thái đẩy mạnh nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh nhà máy của BSR đang vận hành ở mức rất cao, từ 118–120% công suất. Riêng trong tháng 6/2026, nhu cầu bổ sung dầu thô theo các hợp đồng chuyến của doanh nghiệp ước tính vào khoảng 1–1,3 triệu thùng.

﻿NMLD Dung Quất được quản lý bởi Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại Quảng Ngãi. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD. Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (148.000 thùng/ngày), NMLD Dung Quất đang gánh vác khoảng 30% nhu cầu xăng dầu nội địa.