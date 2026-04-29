Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam báo lãi Q1 gấp 21 lần, lợi nhuận ngang ngửa BIDV, Techcombank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 vừa công bố, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) đạt mức lợi nhuận sau thuế 8.265 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp tăng thêm hơn 14.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ghi nhận mức tăng gấp 20,7 lần.

Kết quả này phản ánh sự biến động tích cực của giá dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu trên thị trường thế giới, giúp biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.

Trong giai đoạn này, BSR đã duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt trung bình từ 124% đến 125% công suất quy đổi. Việc tối ưu công suất cho phép doanh nghiệp gia tăng sản lượng thành phẩm để tận dụng chênh lệch giá giữa dầu thô đầu vào và các sản phẩm đầu ra.

Tính chung ba tháng đầu năm, tổng sản lượng sản xuất đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường xăng dầu trong nước và đóng góp hơn 3.953 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Quy mô lợi nhuận quý 1 của BSR hiện ở mức tương đương với một số ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như BIDV hay Techcombank, vốn ghi nhận lợi nhuận dao động trong khoảng 8.200 - 8.800 tỷ đồng cùng giai đoạn.

Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tài sản của BSR đạt 106.786 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng lên mức 21.573 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu kỳ.

Việc chủ động tăng dự trữ tồn kho được đánh giá là giải pháp nhằm ổn định nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị tại khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu.

Về cấu trúc nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 68.778 tỷ đồng, tăng trưởng song song với kết quả kinh doanh tích cực. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 38.000 tỷ đồng, phần lớn là các khoản nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt động mua nguyên liệu và vận hành thường xuyên.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 29/4, thị giá cổ phiếu BSR đóng cửa ở mức 23.600 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 9.691.400 đơn vị.