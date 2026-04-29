Sun Group hợp tác cùng Keppel phát triển năng lượng thông minh cho hệ sinh thái du lịch

Cột mốc này không chỉ củng cố và làm sâu sắc hơn hành trình chuẩn hóa ESG - bộ ba tiêu chuẩn đo lường các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, nhằm đánh giá sự phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đối với cộng đồng, mà còn xác lập hệ quy chiếu mới về vận hành năng lượng thông minh cho toàn bộ điểm đến của Tập đoàn Sun Group.

Được thành lập năm 1968, Keppel là tập đoàn đa quốc gia có sức ảnh hưởng toàn cầu, với cổ đông lớn nhất là Quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek Holdings. Tại thị trường quốc tế, Keppel EaaS được biết đến là nhà phát triển và vận hành hệ thống District Cooling (làm mát khu vực) đầu tiên và lớn nhất Singapore, sở hữu danh mục hơn 100 dự án với tổng công suất thiết kế vượt ngưỡng 380.000 RT tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và Việt Nam.

Thông qua hợp tác được ký vào ngày 28/4, hai bên thiết lập mối quan hệ dựa trên bốn trụ cột công nghệ vững chắc, áp dụng cho các dự án của Tập đoàn Sun Group trên toàn quốc. Nổi bật là giải pháp Cooling-as-a-Service (CaaS), mắt xích cốt lõi giúp tối ưu hóa thế mạnh của Keppel để giải quyết trực diện bài toán vận hành của Sun Group, từ đó tạo đột phá trong tiết kiệm năng lượng và hiện thực hóa cam kết giảm phát thải carbon trên toàn hệ thống.

Song song, hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh các giải pháp năng lượng sạch như khai thác năng lượng mặt trời, xây dựng trạm sạc xe điện… Các giải pháp này sẽ được triển khai đồng bộ để hướng tới mục tiêu biến các điểm đến du lịch phát triển xanh và bền vững, đặc biệt ở địa bàn như Phú Quốc với Hòn Thơm sẽ trở thành "đảo xanh" kiểu mẫu. Việc ưu tiên hạ tầng giao thông sạch không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn tạo nên không gian nghỉ dưỡng phát thải bằng không, xác lập chuẩn mực mới cho tư duy làm du lịch hiện đại.

Để quản trị hiệu quả toàn bộ hạ tầng phức hợp, hệ thống quản lý năng lượng thông minh (Smart EMS) sẽ được ứng dụng như một nền tảng điều phối và tối ưu vận hành. Giải pháp này không chỉ giúp kiểm soát tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu suất khai thác, mà còn tạo nền tảng cho một mô hình vận hành bền vững, đồng bộ trên toàn hệ sinh thái. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện năng lực quản trị hạ tầng quy mô lớn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Hòn Thơm đang chuyển mình trở thành đảo xanh kiểu mẫu thông qua lộ trình phát triển du lịch bền vững và đồng bộ

Khi du lịch bền vững trở thành thước đo mới của nền kinh tế toàn cầu, việc chuẩn hóa các điểm đến theo tiêu chuẩn LEED hay Green Mark không chỉ là cam kết trách nhiệm, mà còn là "tấm vé thông hành" chiến lược để Sun Group chinh phục phân khúc khách hàng tinh hoa và khẳng định vị thế với các đối tác quốc tế.

Đặt tại bối cảnh trong nước, Việt Nam cũng đang thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Định hướng hợp tác giữa Sun Group và Keppel hoàn toàn đồng điệu với chủ trương của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống năng lượng bền vững, ưu tiên năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng.

Bước đi này đồng thời khẳng định sự đồng hành của doanh nghiệp với các cam kết quốc gia tại Hội nghị COP26 và COP28, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 thông qua lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng của Tập đoàn cho biết: "Thông qua sự hợp tác này, công nghệ xanh và các giải pháp năng lượng thông minh sẽ trở thành nền tảng cốt lõi để Sun Group nâng tầm tiêu chuẩn vận hành, khẳng định cam kết ESG và phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Đây cũng là những hành động cụ thể để Sun Group đồng hành cùng Phú Quốc và Việt Nam chuẩn bị cho APEC 2027".

Ông Poh Tiong Keng, Giám đốc Điều hành Keppel EaaS cũng bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác với Sun Group trong việc định hình hạ tầng năng lượng bền vững tại Việt Nam.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - ví dụ điển hình cho triết lý phát triển hài hòa của Sun Group

Vượt trên việc kiến tạo những công trình biểu tượng hay các show diễn đẳng cấp thế giới, Sun Group đang bền bỉ xác lập một nền tảng quản trị vững chắc dựa trên hệ quy chiếu ESG. Triết lý phát triển hài hòa với thiên nhiên: can thiệp tối thiểu, tôn trọng và gìn giữ tối đa những giá trị sẵn có – đã được hiện thực hóa qua nhiều công trình, từ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort với kiến trúc ẩn mình trong rừng, đến những con đường uốn mình theo địa hình, giữ lại từng gốc cây, tảng đá tại Phú Quốc hay Sa Pa.

Việc hợp tác với Keppel tiếp tục giúp Sun Group đưa triết lý này tiến xa hơn, khi công nghệ trở thành công cụ để tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và mở rộng cách tiếp cận bền vững trên toàn hệ sinh thái. Qua đó, sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất" không chỉ dừng ở kiến tạo cảnh quan, mà được nâng tầm thành cam kết dài hạn cho sự phát triển hài hòa giữa con người, thiên nhiên và tương lai.