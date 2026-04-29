ĐHĐCĐ TTC Hospitality 2025: Duy trì đà tăng trưởng, tái cấu trúc cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025, TTC Hospitality tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ổn định với doanh thu thuần đạt 759 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 3,6% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường du lịch phục hồi mạnh mẽ nhưng vẫn tiềm ẩn những biến động, kết quả này phản ánh định hướng phát triển thận trọng, ưu tiên hiệu quả và tính bền vững của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong năm qua, TTC Hospitality đẩy mạnh đầu tư và nâng cấp hệ thống, đặc biệt tại các khách sạn 4 - 5 sao, nhằm hoàn thiện sản phẩm, tăng trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường, đón đầu xu hướng du lịch mới.

Ở phân khúc lưu trú cao cấp, các khách sạn tiếp tục phát triển sản phẩm đặc thù gắn với bản sắc địa phương. TTC Imperial Hotel mang đến chương trình "Trải nghiệm cung đình Huế" lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình đặc trưng; TTC Hotel - Cần Thơ tái hiện không gian vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô và miền sông nước ngay trong khách sạn 5 sao,...

Ở phân khúc tầm trung, TTC Resort - Ninh Thuận ghi dấu với phong cách Chăm Pa xuyên suốt từ kiến trúc đến trải nghiệm dịch vụ. Những định hướng này góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa đến du khách trong và ngoài nước.

Du khách khoác lên người trang phục cung đình và thưởng thức "cơm vua" giữa không gian Nhã nhạc cung đình Huế tại TTC Imperial Hotel.

Bước sang năm 2026, TTC Hospitality đặt kế hoạch doanh thu thuần 670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tập trung vào tối ưu hiệu quả vận hành, hấp thụ công suất các dự án mới và kiểm soát chi phí trong giai đoạn đầu khai thác. Công ty kỳ vọng các khoản đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2025 sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả rõ nét trong các năm tiếp theo.

Song song đó, TTC Hospitality tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm. Đầu năm 2026, công ty đưa vào vận hành TTC Van Phong Aqua Park - công viên nước đầu tiên tại khu vực Bắc Vân Phong (Khánh Hòa). Công viên nước kết hợp cùng TTC Van Phong Bay Resort và các tiện ích như rừng phượng, khu camping, vườn thú… tạo nên tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô. Tiếp tục định hướng mở rộng, trong năm TTC Hospitality dự kiến đưa vào vận hành TTC Lotus Hotel (Phú Quốc) và TTC Trảng Bàng Aqua Park (Tây Ninh).

Trải nghiệm trọn vẹn tại TTC Van Phong Aqua Park với hướng nhìn trực diện biển Dốc Lết.

Tại các điểm đến khu vui chơi hiện hữu, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp nhiều trải nghiệm đặc sắc. TTC World - Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt) phát triển các hạng mục như khinh khí cầu hoa, đường trượt sắc màu, zipline… với mục tiêu mang lại cho du khách trải nghiệm trọn vẹn Đà Lạt chỉ trong một điểm đến; TTC World - Tà Cú phát triển không gian thiền, công trình đá khắc kinh, hướng đến nhu cầu du lịch tâm linh, thiên nhiên và chữa lành.

Khinh khí cầu hoa bừng nở giữa TTC World - Thung lũng Tình yêu.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề của chiến lược 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp tập trung cấu trúc các hoạt động cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển dự án, sản phẩm và dịch vụ nhằm gia tăng giá trị toàn chuỗi.

Trong bối cảnh đó, bà Phan Thị Hồng Vân, với hơn 12 năm kinh nghiệm đồng hành cùng TTC Hospitality, được Hội đồng Quản trị (HĐQT) tín nhiệm giao đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, ông Nguyễn Quốc Việt được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, phụ trách định hướng chiến lược và phát triển dài hạn. Sự kiện toàn này thể hiện tính thống nhất trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp, củng cố hiệu quả quản trị, nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững, hướng đến giá trị lâu dài của cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành ra mắt đại hội.

Đồng thời, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án trọng điểm và tái cấu trúc tài chính, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Với định hướng đầu tư bài bản, tái cấu trúc hợp lý và chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng, TTC Hospitality tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.