7.500 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về một doanh nghiệp bất động sản

Công ty CP Đầu tư và Phát triền Bất Động sản Minh An (Minh An) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 23/4/2026, Minh An đã phát hành 13.000 trái phiếu mã MAD32601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 23/4/2027.

Cũng trong ngày 23/4/2026, Minh An còn phát hành 62.000 trái phiếu mã MAD12602 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô MAD12602 có giá trị phát hành 6.200 tỷ đồng; kỳ hạn 30 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2028.

Nguồn: HNX

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, 2 lô trái phiếu này của Minh An có lãi suất phát hành 10-10,5%/năm.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành trái phiếu chỉ vài ngày (21/4/2026), tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng số 1004/HDCNDABĐS/XAVINCO-BĐSTL-XALIVICO-MINHAN ký ngày 10/4/2026 giữa doanh nghiệp này với Công ty CP Bất động sản Xavinco, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long Liên Danh và Công ty TNHH Xalivico... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Về Minh An, doanh nghiệp này được thành lập ngày 15/5/2024, trụ sở chính tại tầng 11, tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, Minh An có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Bất động sản Minh Tân Hà Nội (98%); Nguyễn Văn Phương (1%) và Hoàng Minh Dũng (1%).

Đầu tháng 1/2026, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 20 tỷ đồng lên 2.016 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 4.500 tỷ đồng chỉ sau đó 1 tuần; cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Hiện, bà Phùng Khánh Linh (SN 1997) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Minh An. Bà Khánh Linh cũng đang đứng tên tại Minh Tân Hà Nội- cổ đông sáng lập của Minh An.

Minh Tân Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019, trụ sở tại tầng 11, tòa nhà Thăng Long (Hà Nội) và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, Minh Tân Hà Nội có vốn điều lệ hơn 529,3 tỷ đồng; danh sách thành viên góp vốn gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Minh Tân (Minh Tân) 50%; Bùi Xuân Toàn 50%.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2025, Minh Tân Hà Nội tăng vốn lên 1.701 tỷ đồng; trong đó, Minh Tân nắm 58,845% và bà Phùng Khánh Linh sở hữu 41,155% còn lại.

Nói thêm về Minh Tân- công ty mẹ của Minh Tân Hà Nội, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2014; trụ sở chính tại VP 05.17, lầu 5, số 277 Võ Nguyên Giáp (Khu phố 4, Phường An Khánh, TP.HCM); hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tháng 1/2016, Minh Tân tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Tân (SN 1972) là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2017, Tổng Giám đốc, chủ doanh nghiệp là bà Phạm Thùy Dương (SN 1984). Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, đến tháng 11/2018, vị trí này lại do bà Thái Kim Phụng (SN 1977) đảm nhiệm.

Sau khi "về tay" bà Kim Phụng, đến tháng 6/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 321,58 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 10/2020, bà Phạm Kiều My (SN 1991) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Minh Tân. Tháng 11/2020, Minh Tân có đợt tăng vốn lên mức hơn 1.466 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên hơn 1.787 tỷ đồng vào tháng 10/2025.

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 12/2022 thể hiện, bà Kiều My cũng chính là chủ doanh nghiệp Minh Tân.

Tại thay đổi gần đây nhất (tháng 5/2026), Minh Tân có 2 người đại diện pháp luật là bà Vũ Mi Lan (SN 1988)-Tổng Giám đốc và bà Phạm Kiều My- Chủ tịch công ty.

Bà Phạm Kiều My còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư bất động sản Diamond.

Được biết, Diamond được thành lập tháng 6/2019, vốn điều lệ hơn 512 tỷ đồng với 4 cổ đông đồng sáng lập gồm: Lê Thị Bích Tuyền (15%), Phạm Kiều My (15%), Nguyễn Thị Thu Thủy (49%) và Nguyễn Tuấn Anh (21%). Thời điểm này, ông Nguyễn Tuấn Anh là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 6/2019, bà Kiều My thay ông Tuấn Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Diamond. Cũng trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp tăng vốn từ hơn 512 tỷ đồng lên hơn 792 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Diamond đang làm thủ tục giải thể.

Quay trở lại với Minh Tân, mặc dù là doanh nghiệp nghìn tỷ, từng phát hành thành công hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu (đã tất toán xong vào đầu năm 2023) nhưng những thông tin về doanh nghiệp cũng như dự án do Minh Tân làm chủ đầu tư hay phát triển khá ít ỏi.

Phối cảnh 1 phân khu của Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Theo tài liệu của PV, tháng 9/2025, Minh Tân đã phát sinh giao dịch bảo đảm với tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2025/HTĐT/CTC-ĐTMT ký ngày 26/09/2025 giữa Công ty TNHH Capitaland Tower (CTC) và Minh Tân để góp vốn hợp tác và cùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CTC theo để góp vốn hợp tác và cùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của CTC theo Hợp Đồng Nguyên Tắc để chuyển nhượng một phần dự án phần Dự án chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng và cùng phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản là nhà ở (cao tầng/thấp tầng) thuộc phần Dự án chuyển nhượng.

Trong đó, dự án được nhắc tới là Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ, TP.HCM).

Ngày 30/09/2025, UBND TP.HCM đã có Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ chuyển nhượng một phần dự án trên cho CTC.



