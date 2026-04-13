Phiên thảo luận ĐHCĐ BSR

Trong phiên thảo luận về an ninh năng lượng, lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết nhà máy Dung Quất sẽ vận hành ở mức công suất quy đổi trung bình năm 2026 đạt trên 126,4% công suất thiết kế.

Cơ sở dựa trên việc doanh nghiệp đã chốt xong nguồn cung dầu thô đến hết tháng 7/2026 và xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết với các biến động địa chính trị.

Nhờ sự hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, BSR được quyền thu mua toàn bộ nguồn dầu thô khai thác nội địa, đáp ứng khoảng 90% nhu cầu sản xuất.

10% sản lượng còn lại phục vụ kịch bản chạy vượt công suất đã được ký kết nhập khẩu từ các đối tác Mỹ như ExxonMobil, Chevron và khu vực Tây Phi.

Việc cải hoán hệ thống phao rót dầu không bến cũng được triển khai đồng bộ để tiếp nhận tàu vận tải cỡ lớn, tối ưu hóa chi phí đầu vào.

Lợi nhuận quý I/2026 đạt 3.347 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng trình bày báo cáo tại ĐHCĐ BSR

﻿Về hiệu quả kinh doanh, BSR công bố số liệu quý 1/2026 với doanh thu ước đạt 41.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.347 tỷ đồng.

Chỉ số lợi nhuận này chính thức vượt kế hoạch lãi sau thuế của cả năm (2.162 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng vận hành. Biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) ghi nhận sự cải thiện lên mức 11 USD mỗi thùng, trong khi giá bán sản phẩm bám sát giá thị trường nhập khẩu và không bị giới hạn giá đầu ra.

Các chính sách thuế hiện hành, đặc biệt là việc không áp thuế với nhiên liệu bay Jet A1, đang hỗ trợ trực tiếp cho biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết giá bán sản phẩm của nhà máy hiện tương đương hàng nhập khẩu và không chịu áp lực khống chế giá đầu ra, giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả tài chính ổn định. Bên cạnh đó, các chính sách thuế hiện hành cũng đang hỗ trợ tích cực cho biên lợi nhuận của các mặt hàng xăng dầu chiến lược, đặc biệt là nhiên liệu cho máy bay.

Kế hoạch M&A﻿ và mở rộng nhà máy

Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương báo cáo tại ĐHCĐ BSR

Để hiện thực hóa tham vọng lọt nhóm 8 nhà máy lọc dầu lớn nhất khu vực vào năm 2030, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Ngọc Dương cho biết BSR nhắm đến việc sở hữu và kiểm soát trực tiếp tại các nhà máy condensate ở khu vực phía Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội thâu tóm hệ thống kho bãi nhằm hoàn thiện hạ tầng logistics và gia tăng sản lượng thương mại ngoài phạm vi nhà máy Dung Quất.

Đối với dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy hiện hữu, doanh nghiệp dự kiến chi gần 8.600 tỷ đồng đầu tư trong năm 2026 để chuẩn bị ký hợp đồng EPC và khởi công vào quý 3 năm nay, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2028.



Về việc đáp ứng điều kiện niêm yết Hose

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam (đại diện Cổ đông lớn) phát biểu tại Đại hội

Liên quan đến quy định niêm yết trên sàn HOSE, lãnh đạo BSR xác nhận đang phối hợp với tập đoàn mẹ để triển khai phương án tái cơ cấu vốn. Theo lộ trình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện thoái vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 92,13% xuống dưới 90% trong vòng một năm tới nhằm đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ.

Về dài hạn, tỷ lệ sở hữu nhà nước có thể giảm xuống mức 49% để tạo điều kiện thu hút các đối tác chiến lược quốc tế có tiềm lực về nguồn nguyên liệu.

Kết thúc đại hội, toàn bộ các tờ trình đã được cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm phương án đổi tên thành Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.