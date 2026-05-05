Chỉ mất 6 tháng làm điều thế giới cần cả năm, DN Việt ngoạn mục kéo được hợp đồng triệu đô từ Philippines

Tại Philippines, tháng 1/2023, trong buổi giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng trước lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines, một câu hỏi được đặt ra thẳng thắn: “Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi hiện tại đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”

Đó là sự hoài nghi đặt cho Viettel High Tech, một nhà cung cấp mới khi bước vào một thị trường vốn đã quen thuộc với các thương hiệu lớn đến từ Mỹ và châu Âu.

Trước điều này, thay vì so sánh bằng những thông số lý thuyết, đội ngũ kỹ sư Viettel High Tech trực tiếp trình diễn hệ thống mô phỏng bắn súng Make in Vietnam, đồng thời phân tích những hạn chế còn tồn tại trong giải pháp huấn luyện mà phía Philippines đang sử dụng.

Cách tiếp cận ấy đã tạo ra sự khác biệt. Không lâu sau buổi thuyết trình, hợp đồng đầu tiên được ký kết. Theo đó, doanh nghiệp của Việt Nam cung cấp ba hệ thống mô phỏng bắn súng cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines thông qua đối tác ContactPoint.

Đồng thời, phía đối tác nước ngoài đưa ra đề bài rất cụ thể và cũng rất khắt khe cho chính ba hệ thống này. Hệ thống phải gọn nhẹ, triển khai nhanh; nội dung huấn luyện phải sát với các tình huống thực tế tại Philippines; phải hỗ trợ các loại súng NATO như Glock, Taurus và M16. Đây là những dòng súng không có trong biên chế của Việt Nam. Và quan trọng nhất, toàn bộ yêu cầu đó phải được hoàn thiện trong vòng 6 tháng.

Hệ thống mô phỏng bắn súng phải thực hiện nhiều yêu cầu khắt khe về tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của phía Philippines.

Trên thị trường mô phỏng bắn súng, các hãng lớn thường cần từ 9 tháng đến 1 năm để cho ra đời bản mẫu một dòng sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng với Viettel High Tech, sáu tháng là bài toán hoàn toàn có lời giải.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thay vì chỉ là đơn vị tích hợp hệ thống, Viettel High Tech đã dành nhiều năm nghiên cứu, phát triển, làm chủ toàn bộ công nghệ lõi, từ cơ khí, phần cứng đến phần mềm và thuật toán huấn luyện. Nhờ nền tảng R&D toàn diện này, khi tiếp nhận yêu cầu từ Philippines, đội ngũ kỹ sư hoàn toàn có thể tùy biến theo điều kiện huấn luyện, vũ khí và kịch bản tác chiến của khách hàng.

Chủ nhiệm đề tài Mô phỏng huấn luyện bắn súng Phạm Ngọc Chung (Trung tâm Mô hình mô phỏng, TCT Viettel High Tech) chia sẻ rằng: “ Để có thể thuyết trình sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao “Made by Viettel” trước toàn bộ lãnh đạo của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines là cảm xúc khó miêu tả, rất tự hào. Vì vậy, dù cho nguồn lực hạn chế song nhóm dự án bằng mọi cách bảo đảm kế hoạch đề ra ”.

Trong quá trình triển khai, có những thách thức rất cụ thể. Ba loại súng mà Philippines yêu cầu hỗ trợ không có sẵn tại Việt Nam, buộc nhóm dự án phải trực tiếp sang Philippines để thu thập dữ liệu, đo đạc, thiết kế ngược từng chi tiết nhằm phát triển bộ tạo giật và module laser phù hợp. Song song với đó là việc làm lại gần như toàn bộ phần mềm huấn luyện, bổ sung hơn 90% tính năng mới so với hệ thống ban đầu để đáp ứng yêu cầu về huấn luyện phản xạ, ra quyết định trong các tình huống thực tế.

Sáu tháng sau, hệ thống được bàn giao đúng tiến độ. Không chỉ đạt yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm còn cho thấy sự ổn định cao trong vận hành.

Chính từ niềm tin đó, Viettel High Tech tiếp tục ký kết hợp đồng thứ hai với đối tác Philippines, trị giá gần 2 triệu USD. Ông Cesar Manuel, CEO Contact Point thẳng thắn thừa nhận rằng, họ từng tìm kiếm giải pháp từ nhiều hãng lớn trên thế giới, nhưng không có nhà cung cấp nào sẵn sàng và đủ khả năng tùy biến sản phẩm sâu theo nhu cầu của Philippines.

Với Viettel High Tech, sự khác biệt nằm ở chỗ họ là “cha đẻ” của sản phẩm, hiểu rõ từng thành phần công nghệ và có thể điều chỉnh hệ thống theo đúng mục tiêu huấn luyện mà khách hàng đặt ra.

Ở góc độ người dùng trực tiếp, đại diện phụ trách huấn luyện của Philippine National Police đánh giá cao khả năng đáp ứng nhanh và tính sát thực tế của hệ thống do Viettel High Tech cung cấp. Theo phía Philippines, hệ thống mô phỏng của Viettel không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà đã góp phần cải thiện rõ rệt hiệu quả huấn luyện trong điều kiện thực tế của nước bạn.

Viettel High Tech liên tiếp ký kết hợp đồng với đối tác Philippines.

Hàng loạt hợp đồng lớn﻿

Đến năm 2025, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng một dấu mốc mới. Sau thời gian đồng hành, thử nghiệm và vận hành thực tế, Viettel High Tech tiếp tục được đối tác Philippines tin tưởng ký kết thêm hợp đồng trị giá 5 triệu USD cung cấp hệ thống mô phỏng bắn súng. Hợp đồng này là kết quả của cả một quá trình chứng minh năng lực trong thực tế: Từ chất lượng sản phẩm, khả năng tùy biến, cho tới tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khách hàng khi phát sinh vấn đề.

Từ câu hỏi ban đầu “vì sao mua sản phẩm Việt Nam”, đến những hợp đồng nối tiếp với giá trị ngày càng lớn, câu chuyện tại Philippines là minh chứng rõ ràng cho con đường mà Viettel High Tech đang theo đuổi: đưa các sản phẩm công nghệ cao “Make in Vietnam” ra thế giới bằng năng lực làm chủ công nghệ lõi và tốc độ đáp ứng vượt chuẩn. Và trên hành trình đó, niềm tin của khách hàng quốc tế chính là thước đo xác thực nhất cho giá trị mà doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tạo ra.