SANY hợp tác Hưng Thịnh EV Truck phân phối xe tải điện Việt Nam

Sáng 25/04, tại Trung tâm Triển lãm Vinpalace Cổ Loa (Hà Nội), Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Khai Thác Hưng Thịnh (Hưng Thịnh EV Truck) phối hợp cùng Tập đoàn SANY tổ chức lễ ra mắt dòng xe đầu kéo điện SANY. Sự kiện được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh của ngành vận tải hạng nặng tại Việt Nam.

Chương trình thu hút hơn 200 khách mời là đại diện các doanh nghiệp trên toàn quốc cùng đối tác chiến lược của Hưng Thịnh, cho thấy sức quan tâm ngày càng lớn và xu hướng dịch chuyển rõ nét của thị trường sang các giải pháp vận tải sử dụng năng lượng mới.

Buổi lễ có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao từ hai phía: ông Ke Hua, Đồng sáng lập SANY Heavy Truck kiêm Tổng giám đốc khối kinh doanh quốc tế; bà Lý Tuệ, Chủ tịch HĐQT khu vực quốc gia Việt Nam, cùng đội ngũ lãnh đạo của SANY. Về phía Hưng Thịnh EV Truck, có bà Nguyễn Thị Giang, CEO, ông Phạm Phúc Mạnh, Giám đốc kinh doanh, và ông Phạm Duy Tuấn, Giám đốc khối Dịch vụ hậu mãi.

Trong khuôn khổ buổi lễ, SANY và Hưng Thịnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và trao chứng nhận phân phối chính thức, mở ra bước phát triển chiến lược giữa công nghệ toàn cầu và năng lực triển khai thực tiễn tại thị trường nội địa. Căn cứ vào đó, Hưng Thịnh chính thức trở thành nhà phân phối của SANY tại Việt Nam.

Đại diện SANY ông Ke Hua nhấn mạnh: "Đây không chỉ là sự ra mắt một dòng sản phẩm, mà là dấu mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy điện khí hóa, thông minh hóa ngành thiết bị hạng nặng – hướng tới tương lai vận tải hiệu quả, bền vững và thân thiện môi trường tại Việt Nam".

Đại diện Hưng Thịnh EV Truck bà Nguyễn Thị Giang - GĐ điều hành khẳng định: "Hưng Thịnh không chạy theo xu thế, mà lựa chọn dựa trên hiệu quả thực tế và giá trị mang lại cho khách hàng. Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm kéo dài gần một năm, doanh nghiệp đã sẵn sàng đưa xe đầu kéo điện vào khai thác thực tiễn. Với bề dày hơn 1 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành xe tải hạng nặng, Hưng Thịnh EV Truck sở hữu lợi thế trong việc thấu hiểu nhu cầu, hỗ trợ giải quyết bài toán chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng."

Bốn lợi thế cốt lõi của xe tải điện Sany

Sản phẩm xe tải điện Sany do Hưng Thịnh EV Truck phân phối nổi bật với 04 lợi thế cốt lõi:

Đầu tiên là nền tảng công nghệ tiên phong cùng chất lượng đạt chuẩn toàn cầu. SANY được biết đến là tập đoàn công nghiệp hàng đầu Trung Quốc với năng lực sản xuất hiện đại, tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và chất lượng đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia. Xe tải điện SANY được trang bị công nghệ pin tiên tiến, sạc nhanh, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ.

Bên cạnh đó, bài toán chi phí được tối ưu đáng kể. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, xe tải điện SANY giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, giảm chi phí bảo dưỡng, tăng hiệu suất khai thác và nâng cao hiệu quả đầu tư dài hạn. Đồng thời, doanh nghiệp còn có cơ hội tận dụng các ưu đãi về thuế, phí và tiếp cận các dự án yêu cầu tiêu chuẩn môi trường cao.

Yếu tố minh bạch về nguồn gốc cũng là một điểm cộng đáng kể. Hưng Thịnh EV Truck là đơn vị được SANY tin tưởng hợp tác phát triển thị trường tại Việt Nam. Hưng Thịnh EV Truck cung cấp sản phẩm chính hãng, cấu hình rõ ràng, tiêu chuẩn đồng bộ và chính sách minh bạch.

Không dừng lại ở khâu phân phối, Hưng Thịnh EV Truck còn xây dựng hệ sinh thái hậu mãi toàn diện, từ tư vấn đầu tư, hạ tầng trạm sạc, cung ứng phụ tùng đến bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật, đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời vận hành phương tiện.

Thị trường sôi động, nhiều hợp đồng được ký kết

Ông Phạm Phúc Mạnh, Giám đốc kinh doanh Hưng Thịnh EV Truck, cũng đã làm rõ bức tranh thị trường xe tải Việt Nam, so sánh xe dầu – xe điện và đưa ra các giải pháp đầu tư thực tiễn cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngay tại sự kiện đã diễn ra hàng loạt ký kết thương mại quy mô lớn. Mở màn với lễ ký kết đầu tư 100 xe đầu kéo điện, cùng nhiều doanh nghiệp khác với quy mô ký kết lần lượt từ 10 đến 40 xe, tạo nên không khí giao dịch sôi động ngay trong khuôn khổ lễ ra mắt. Những quyết định đầu tư được đưa ra ngay tại sự kiện không chỉ phản ánh niềm tin thị trường, mà còn cho thấy sự chuyển dịch thực chất từ quan sát sang hành động đối với giải pháp vận tải điện.

Trong không khí trang trọng và sôi động, các lãnh đạo hai bên cùng thực hiện nghi thức cắt băng, đánh dấu thời điểm chính thức khởi động hành trình vận tải điện Sany tại thị trường Việt Nam. Lễ bàn giao xe được tiến hành trực tiếp tại triển lãm, với sự tham gia của Hưng Thịnh EV Truck và các khách hàng tiên phong. Những chiếc xe đầu kéo điện đã chính thức được trao tay – sẵn sàng bước vào vận hành thực tế.

Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể, từ công nghệ đến thực tiễn – sự kiện không chỉ ra mắt một dòng sản phẩm, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải Việt Nam.