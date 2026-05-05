Tasco tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 50%, các mảng cốt lõi bứt phá mạnh

Cụ thể, trong quý I/2026, doanh thu hợp nhất của Tasco đạt 11.030 tỷ đồng, tương đương 158% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 53,8 tỷ đồng, tương đương 145%.

Động lực tăng trưởng chính đến từ sự bứt phá của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như phân phối và dịch vụ ô tô, bảo hiểm, dịch vụ thu phí không dừng và hệ sinh thái số của VETC đạt lần lượt 136%, 210% và 177% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kết quả còn ghi nhận đóng góp bước đầu từ mảng nước sạch và sản xuất sau khi Tasco hợp nhất DNP trở thành công ty con từ tháng 12/2025.

Mảng ô tô tiếp tục dẫn dắt, xe năng lượng mới tạo điểm nhấn tăng trưởng

Trong quý I, mảng phân phối ô tô tiếp tục là trụ cột khi ghi nhận doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, phân khúc xe năng lượng mới nổi lên như một điểm nhấn chiến lược với bộ đôi Geely EX2 và EX5 EM-i. Hai mẫu xe này được kiểm chứng chất lượng thông qua với kỷ lục Guiness quốc tế và kỷ lục Việt Nam (VietKings), góp phần thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, bộ đôi đã ghi nhận gần 1.200 đơn đặt hàng; lũy kế trong quý I đạt 570 xe đã bàn giao và khoảng 1.500 đơn đặt cọc.

Mẫu xe năng lượng mới của Geely được khách hàng đón nhận

Song song với tăng trưởng doanh số, Tasco tiếp tục củng cố nền tảng hạ tầng mobility nhằm khẳng định cam kết lâu dài với thị trường và sự an tâm cho khách hàng. Tính đến hết quý I, hệ thống đã mở rộng lên 220 điểm kinh doanh trên toàn quốc, bao gồm 150 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm gần 200 xưởng sửa chữa nhanh Carpla Stop & Go vào cuối năm 2026, đồng thời vận hành trên nền tảng ERP/CRM thống nhất. Hệ sinh thái này cho phép Tasco cung cấp trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng, từ mua xe, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hiểm đến thu phí tự động, cứu hộ và các dịch vụ tài chính liên quan.

VETC tăng tốc trở thành digital hub, mở rộng quy mô hạ tầng giao thông thông minh

Các mảng dịch vụ của VETC tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 224 tỷ đồng trong quý I, tương đương 177% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, VETC đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành trung tâm dịch vụ số (digital hub) trong hệ sinh thái Tasco. Về hạ tầng thanh toán, bên cạnh ví điện tử và ứng dụng phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành Ví VETC dành cho tổ chức từ ngày 12/01/2026.

Ở mảng hạ tầng vận hành, VETC đã hoàn thiện mạng lưới cứu hộ 24/7 phủ kín 100% cấp xã/phường với hơn 300 xe, ghi nhận hơn 180.000 lượt cứu hộ chỉ sau hơn một quý triển khai. Đây được xem là hạ tầng vật lý quan trọng, bổ trợ trực tiếp cho hệ sinh thái Tasco Auto, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tiện ích trên hành trình thông qua ứng dụng VETC.

Dịch vụ VETC cứu hộ đã ghi nhận hơn 180.000 lượt cứu hộ chỉ sau hơn 1 quý triển khai

Từ ngày 02/03/2026, VETC tiếp tục mở rộng vận hành thêm 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam, bao gồm Mai Sơn – QL45, QL45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Qua đó, nâng tổng quy mô kết nối lên 136 trạm và 765 làn trên toàn quốc, với năng lực xử lý khoảng 700 triệu giao dịch mỗi năm.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông quốc gia tiếp tục được đầu tư và lưu lượng phương tiện gia tăng, mảng ETC được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, đóng góp ổn định vào nguồn thu của Tasco trong dài hạn.

Bảo hiểm và các mảng dịch vụ thiết yếu tăng trưởng mạnh

Mảng bảo hiểm tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu đạt 583 tỷ đồng trong quý I, tăng 210% so với cùng kỳ. Với định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm Tasco đang đẩy mạnh số hóa toàn bộ hành trình dịch vụ, từ cấp đơn, giám định đến bồi thường.

Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm khách hàng. Song song, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm theo hướng chuyên biệt, phục vụ đa dạng nhu cầu trong hệ sinh thái di chuyển như bảo hiểm xe, con người, tài sản, kỹ thuật và hàng hóa.

Ở mảng đầu tư, nhóm dịch vụ thiết yếu tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Lĩnh vực nước sạch ghi nhận doanh thu đạt 114% so với cùng kỳ và được kỳ vọng sẽ tăng tốc khi các dự án mới đi vào vận hành trong năm 2026.

Các lĩnh vực sản xuất truyền thống cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt trong tháng 3 với sự gia tăng đơn hàng quốc tế. Mảng vật liệu xây dựng đạt mức tăng trưởng 168%, trong khi bao bì – gia dụng đạt 121% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong quý I/2026, tổ hợp nhà máy quy mô 18ha tại KCN Đất Đỏ đã đi vào vận hành, tạo nền tảng sản xuất trọng điểm cho Nhựa Đồng Nai và các dòng sản phẩm bao bì, gia dụng cao cấp Inochi. Quy mô mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các đơn hàng lớn và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phục vụ chiến lược mở rộng xuất khẩu trên nền tảng hơn 20 quốc gia hiện hữu.

Nhà máy sản xuất mới có quy mô 18ha của DNP Holding tại Khu công nghiệp Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh

Tạo lực đẩy cho chu kỳ tăng trưởng mới

Theo đại diện doanh nghiệp, quý I hàng năm thường là giai đoạn thấp điểm theo đặc thù ngành, tuy nhiên kết quả tăng trưởng đồng loạt ở tất cả các mảng trong quý đầu năm được xem là tín hiệu tích cực, tạo "lực nén" cho các quý tiếp theo.

Quý I/2026 phản ánh rõ nét giai đoạn chuyển mình của Tasco khi doanh nghiệp tập trung hoàn thiện hạ tầng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Các cấu phần từ mạng lưới showroom, hệ thống xưởng dịch vụ, nền tảng ERP/CRM đến quỹ đất bất động sản giá trị cao đang đồng loạt đi vào vận hành và bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Trong đó, dự án bất động sản Việt Trì Legacy Lakeside gồm 92 căn biệt thự cao cấp đã hoàn thành san lấp và đang được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ. Dự án được kỳ vọng sẽ mở bán trong năm 2026 và đóng góp doanh thu, lợi nhuận trong năm tài chính.

Với nền tảng đã được củng cố và các động lực tăng trưởng đang dần phát huy hiệu quả, Tasco được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các quý tiếp theo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện xoay quanh phương tiện và hạ tầng giao thông thông minh.