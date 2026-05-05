Thành viên HĐQT Vinasun muốn ‘gom’ thêm 4 triệu cổ phiếu VNS

Ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8/5/2026 đến ngày 27/5/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đoàn đang sở hữu gần 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,55% vốn tại Vinasun. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức gần 13,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 19,44%.

Cũng tại thông báo này cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Hipt do ông Đoàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, Công ty CP VBP do ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ hơn 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,95%) lên mức hơn 20,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 30,84%).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/4/2026 đến ngày 22/4/2026, ông Lê Hải Đoàn cũng đã mua vào thành công hơn 4,89 triệu cổ phiếu VNS trong tổng số 4,9 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Qua đó tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 4,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,33%) lên gần 9,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,55%) như hiện tại.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VNS, trước đó Tư vấn Kim Ngưu đã thông qua 4 phiên giao dịch để bán bán ra tổng cộng 4,09 triệu cổ phiếu VNS với lý do tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cụ thể, ngày 14/4/2026, bán ra 1,7 triệu cổ phiếu VNS; ngày 15/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu; ngày 16/4/2026, bán 1,59 triệu cổ phiếu; ngày 17/4/2026, bán 400.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 7,9 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,63% xuống còn 5,61% vốn tại Vinasun.

