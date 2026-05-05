Tập đoàn Nhật Bản sắp xây 22.000 nhà giá rẻ tại Việt Nam, chỉ 1,2 tỷ đồng/căn hộ

Theo Vũ Anh | 05-05-2026 - 12:19 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn đường sắt Nishi-Nippon (Nhật Bản) vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng: phát triển 22.000 ngôi nhà tại thị trường Việt Nam từ nay đến năm 2035 thông qua việc thắt chặt quan hệ chiến lược với một nhà phát triển bất động sản nội địa.

Đại diện Nishi-Nippon, thường được biết đến với tên gọi Nishitetsu, cho biết tập đoàn này đã chính thức thâu tóm 49% cổ phần tại Nam Long ADC - đơn vị thành viên chuyên trách phân khúc nhà ở vừa túi tiền trực thuộc Tập đoàn Nam Long (Nam Long Investment Corporation).

Theo thỏa thuận, Nishitetsu sẽ cử các nhân sự cấp cao trực tiếp tham gia vào bộ máy quản lý. Động thái này nằm trong chiến lược đẩy mạnh mảng phát triển nhà ở của tập đoàn tại Đông Nam Á, nhằm tận dụng đà tăng trưởng kinh tế và bùng nổ dân số trong khu vực.

Trước đó, hai bên đã từng “thử lửa” thành công qua các dự án tại khu vực ngoại vi TP.HCM. Trong giai đoạn mới, liên minh này sẽ mở rộng địa bàn ra vùng ven Thủ đô Hà Nội và thành phố biển Đà Nẵng. Trọng tâm của quan hệ hợp tác này là phân khúc nhà ở bình dân, với mức giá mục tiêu xoay quanh 1,2 tỷ đồng cho mỗi căn hộ chung cư và khoảng 2,5 tỷ đồng đối với nhà ở thấp tầng.

“Trước đây, chúng tôi đồng hành cùng Nam Long theo từng dự án riêng lẻ”, ông Taro Koyama, Giám đốc điều hành của Nishitetsu chia sẻ. “Nhưng kể từ nay, hai bên sẽ thiết lập một mối quan hệ hợp tác sâu rộng và chặt chẽ hơn”.

Ông Chu Chee Kwang, Chủ tịch Nam Long ADC, nhận định nhu cầu về nhà ở vừa túi tiền tại Việt Nam vẫn đang cực kỳ lớn. Ước tính mỗi năm thị trường cần thêm khoảng 100.000 đơn vị nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nishitetsu bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản quốc tế từ năm 2015. Hiện tập đoàn này đang triển khai hàng loạt dự án tại Philippines, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Mới đây nhất vào năm 2025, tập đoàn cũng đã chính thức đặt chân vào thị trường văn phòng cho thuê tại Ấn Độ.

Theo: Nikkei

