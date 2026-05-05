Làm việc tại công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mất bao lâu để tăng lương từ 14 triệu lên 50 triệu đồng?

VinCons, đơn vị thành lập từ năm 2018 và là công ty con sở hữu 100% vốn bởi Vinhomes, hiện đóng vai trò tổng thầu cho các dự án quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Theo khung lộ trình nhân sự được công bố, mức thu nhập của người lao động có sự phân hóa dựa trên đặc thù kỹ thuật giữa hai nhóm ngành xây dựng và cơ điện (M&E).

Một lao động phụ trợ ngành xây dựng bắt đầu với thu nhập 14 triệu đồng, trong khi nhóm cơ điện có mức khởi điểm cao hơn 16 triệu đồng mỗi tháng.

Doanh nghiệp áp dụng chế độ trả lương hai đợt trong tháng, đi kèm các phúc lợi về bảo hiểm, nơi ở ký túc xá và khám sức khỏe định kỳ.

Biên độ tăng trưởng thu nhập được điều chỉnh dựa trên kết quả các kỳ thi sát hạch chuyên môn được tổ chức định kỳ nửa năm một lần. Sau 6 tháng làm việc, nếu hoàn thành sát hạch đạt Bậc 3, công nhân xây dựng nhận mức 16 đến 19 triệu đồng, tương ứng mức tăng từ đến 35% so với lúc khởi đầu.

Lộ trình tăng lương của công nhân xây dựng tại Vincons

Cùng mốc thời gian này, nhóm công nhân cơ điện đạt mức 21 đến 22 triệu đồng, ghi nhận mức tăng từ đến 37%.

Khi đạt mốc 12 tháng tại Bậc 2, thu nhập nhóm cơ điện đạt 27 đến 28 triệu đồng, cao hơn so với nhóm xây dựng ở cùng cấp bậc là 22 đến 26 triệu đồng. Tại giai đoạn này, doanh nghiệp yêu cầu nhân sự phải có khả năng thi công độc lập và hiểu thông số kỹ thuật trên bản vẽ.

Lộ trình tăng lương của công nhân cơ điện tại Vincons

Giai đoạn từ 24 đến 36 tháng đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm sang vai trò quản lý tổ đội với các yêu cầu về năng suất và an toàn lao động. Tại mốc 24 tháng, Tổ trưởng xây dựng nhận mức 32 đến 38 triệu đồng (tính trên 26 công), trong khi Tổ trưởng cơ điện đạt mức 37,5 đến 42 triệu đồng. Bên cạnh lương cứng, các vị trí quản lý được hưởng thêm chế độ thưởng 30% khi dẫn dắt tổ đội vượt sản lượng định mức.

Kết thúc lộ trình 3 năm ở vị trí Trung đội trưởng, thu nhập có sự phân tách rõ rệt để đảm bảo tính đa chiều của dữ liệu: nhóm công nhân xây dựng đạt ngưỡng trên 41 triệu đồng, trong khi nhóm công nhân cơ điện đạt mục tiêu cao nhất là trên 50 triệu đồng mỗi tháng.

Tính toán trên số liệu công bố, tăng trưởng thu nhập sau 36 tháng của công nhân xây dựng gần gấp 3 lần với mức khởi điểm.

Kế hoạch tuyển dụng quy mô đến 150.000 lao động hiện nay được triển khai để phục vụ danh mục dự án trọng điểm trên toàn quốc.

CÔNG TRƯỜNG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG. Ảnh: Vincons

Các công trình tiêu biểu bao gồm Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.000ha với Sân vận động Hùng Vương sức chứa 135.000 chỗ ngồi, siêu đô thị Hạ Long Xanh trị giá 18 tỷ USD tại Quảng Ninh và đại đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha tại Cần Giờ.

Việc duy trì lộ trình nâng bậc định kỳ 6 tháng một lần được xem là phương thức để VinCons thực hiện các chuẩn mực về tiến độ và kỷ luật thi công tại những dự án mang tính biểu tượng của tập đoàn.