Chính phủ nâng ngưỡng miễn thuế, MISA tiếp tục miễn phí phần mềm trọn đời cho hộ kinh doanh

Bối cảnh chính sách: Chính phủ nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm, hỗ trợ hộ kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh. Theo quy định mới, nhiều hộ kinh doanh không còn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh, song vẫn phải thực hiện kê khai doanh thu để cơ quan quản lý xác định chính xác mức doanh thu thực tế.

Việc nâng ngưỡng giúp giảm áp lực nghĩa vụ tài chính cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước, đồng thời thể hiện rõ tinh thần các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân: giảm gánh nặng thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực hộ kinh doanh phát triển ổn định. Tuy nhiên, việc thực hiện kê khai doanh thu đặt ra yêu cầu mới — hộ kinh doanh cần có công cụ ghi nhận, theo dõi và báo cáo doanh thu một cách hệ thống.

Trên tinh thần đó, Tập đoàn MISA tiếp tục mở rộng chương trình tặng miễn phí trọn đời phần mềm cho nhóm hộ kinh doanh mới được hưởng chính sách. Đây không phải lần đầu tiên MISA triển khai chương trình này: trước đây, khi Chính phủ áp dụng quy định miễn thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, Tập đoàn đã chủ động tặng miễn phí trọn đời phần mềm cho nhóm đối tượng này — nhằm tháo gỡ rào cản chi phí, giúp hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận công cụ quản lý hiện đại mà không phát sinh chi phí.

MISA hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm MISA eShop trên điện thoại.

Với nền tảng chương trình đã triển khai trước đó, MISA tiếp tục mở rộng chính sách tặng miễn phí trọn đời phần mềm khi Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Hoạt động này thể hiện cam kết đồng hành của Tập đoàn trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng thuận lợi với chính sách thuế mới.

Theo thông tin từ Tập đoàn, MISA eShop là nền tảng bán hàng đa kênh được phát triển toàn diện cho lĩnh vực bán lẻ — từ chuỗi cửa hàng quy mô lớn, cửa hàng độc lập đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nền tảng tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ: bán hàng tại cửa hàng, bán hàng đa kênh online qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, quản lý kho, quản lý khách hàng, kế toán và báo cáo kinh doanh.

Trong chương trình tặng miễn phí trọn đời, MISA mang đến phiên bản MISA eShop được thiết kế chuyên biệt cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ — sử dụng trực tiếp trên điện thoại di động, không cần đầu tư máy tính, máy POS hay bất kỳ thiết bị bán hàng chuyên dụng nào.

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, phần lớn là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động vận hành thường diễn ra trực tiếp, quy mô nhân sự nhỏ và cần công cụ quản lý đơn giản, dễ dùng, phù hợp với thói quen bán hàng hằng ngày. Từ đặc thù đó, MISA eShop hỗ trợ các nghiệp vụ như bán hàng, ghi nhận doanh thu, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Giao diện được thiết kế tối giản, thao tác thân thuộc, giúp hộ kinh doanh sử dụng thuận tiện mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về kế toán hay công nghệ.

MISA eShop được thiết kế để hộ kinh doanh có thể thao tác trực tiếp trên điện thoại, phù hợp với hoạt động bán hàng hằng ngày.

Đáng chú ý, để gia tăng khả năng tiếp cận đối với nhóm chủ hộ kinh doanh lớn tuổi hoặc chưa quen sử dụng công nghệ, MISA eShop còn tích hợp tính năng lên đơn bằng giọng nói. Người dùng chỉ cần đọc tên sản phẩm và số lượng để thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng trong quá trình bán hàng hằng ngày — đảm bảo mọi hộ kinh doanh đều có thể sử dụng được và sử dụng thành công.

Cam kết đồng hành dài hạn: Đảm bảo hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thành công

Bên cạnh chương trình tặng miễn phí trọn đời mang tên "Cất Cánh" dành cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, MISA cũng triển khai gói "Đồng Hành 3 tháng" dành cho các hộ kinh doanh quy mô lớn hơn — nhóm đối tượng vẫn thuộc diện chịu thuế theo chính sách mới và có nhu cầu sử dụng đầy đủ tính năng của nền tảng MISA eShop.

Gói Đồng Hành 3 tháng cho phép hộ kinh doanh trải nghiệm phiên bản MISA eShop đầy đủ tính năng — bao gồm bán hàng đa kênh, quản lý kho, quản lý khách hàng và các nghiệp vụ nâng cao — trong giai đoạn làm quen với chính sách thuế mới. Đây được xác định là bước hỗ trợ ban đầu, giúp hộ kinh doanh quy mô lớn hơn có thời gian thích ứng với yêu cầu kê khai và quản lý theo quy định.

Như vậy, hai gói chương trình của MISA đã bao phủ toàn bộ phổ hộ kinh doanh tại Việt Nam: hộ nhỏ dưới 1 tỷ đồng/năm được tặng miễn phí trọn đời, hộ lớn hơn 1 tỷ đồng/năm được hỗ trợ miễn phí 3 tháng. Đây là cách Tập đoàn MISA cụ thể hóa cam kết "không bỏ lại ai phía sau" trong hành trình đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Đại diện MISA cho biết, chương trình được triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi chính sách, hỗ trợ làm quen với việc kê khai doanh thu và quản lý sổ sách một cách rõ ràng, thuận tiện. Việc miễn phí trọn đời phần mềm không chỉ giúp giảm chi phí tiếp cận công nghệ mà còn tạo nền tảng để chuẩn hóa hoạt động kinh doanh theo hướng minh bạch.

Chương trình hướng đến ba mục tiêu cụ thể, gắn chặt với định hướng của Chính phủ đồng hành cùng hộ kinh doanh. Thứ nhất, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định kê khai trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Thứ hai, giảm rào cản chi phí công nghệ, tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực hạn chế vẫn có thể làm quen phần mềm, đảm bảo tuân thủ quy định. Thứ ba, góp phần thực hiện "bình dân học vụ kê khai thuế", đảm bảo cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh khai thuế dễ dàng, bán hàng an tâm, hỗ trợ hộ kinh doanh thành thạo sử dụng phần mềm 24/7 theo phương thức trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình cũng được xem là định hướng dài hạn của Tập đoàn MISA về việc đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Trước đó, MISA đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng ngành Thuế và hộ kinh doanh trên cả nước. Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành xuyên suốt, từ chiến dịch ra quân, "Bình dân học vụ kê khai thuế" đến tặng miễn phí trọn đời phần mềm MISA eShop, MISA kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực hộ kinh doanh, đồng thời cùng các cơ quan quản lý nhà nước hiện thực hóa chủ trương xây dựng nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.