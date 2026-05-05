Liên danh CII đề xuất đầu tư đường trên cao 6 làn xe 16.400 tỷ tại Đồng Nai

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 16.406 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Hồ sơ dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), CII Service, IMIC và Hạ tầng Land lập và đề xuất.

Trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.233 tỷ đồng (tương đương 44% tổng mức đầu tư), tiếp đến là chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng với 4.881 tỷ đồng (chiếm gần 30%).

Nguồn: Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai

Các khoản mục còn lại bao gồm chi phí dự phòng 1.521 tỷ đồng, lãi vay trong thời gian thi công 1.741 tỷ đồng và các chi phí quản lý, thiết bị.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 6,2 km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên) và điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân).

Phần cầu cạn chiếm 4,612 km chiều dài, tương đương hơn 74% toàn tuyến, được thiết kế bề rộng 26m cho 06 làn xe với vận tốc 80 km/h. Cùng với cầu cạn, hạng mục đường hiện hữu bên dưới cũng được nâng cấp lên 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông nội vùng.

Để triển khai, dự án cần sử dụng 58,19 ha đất, dự kiến thu hồi đất của 1.248 hộ dân tại các phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Long Bình.

Về phương án tài chính, nhà đầu tư tự thu xếp 100% nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu là 2.461 tỷ đồng (chiếm 15%) và vốn vay là 13.945 tỷ đồng (chiếm 85%).

Theo tính toán dựa trên mức lãi suất vay tạm tính 10,67%/năm, dự án đạt tỷ suất nội hoàn (IRR) 11,09%, tỷ suất lợi ích trên chi phí (B/C) ở mức 1,0209 và giá trị hiện tại ròng (NPV) đạt 444 tỷ đồng. Mô hình tài chính này xác định thời gian vận hành và thu phí hoàn vốn kéo dài 26 năm 06 tháng.

Theo lộ trình, giai đoạn chuẩn bị dự án diễn ra trong hai năm 2025 và 2026, tiếp nối bằng quá trình thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029. Tổng thời gian hợp đồng dự án kéo dài đến năm 2055, có áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định.

Khi đi vào khai thác, công trình được đánh giá sẽ giải quyết điểm nghẽn hạ tầng tại khu vực Ngã tư Vũng Tàu, tăng cường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.