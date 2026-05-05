Vietcap dự báo: Lợi nhuận F88 tăng 40% năm 2026 nhờ đóng góp lớn từ mảng bảo hiểm

Theo báo cáo mới công bố của Vietcap, F88 đang ghi nhận đà tăng trưởng vượt kỳ vọng ngay trong quý thấp điểm đầu năm, với động lực không chỉ đến từ mảng cho vay cốt lõi mà còn từ sự tăng trưởng của hoạt động bảo hiểm - đặc biệt là bảo hiểm độc lập.

Cụ thể, trong quý 1/2026, F88 ghi nhận tổng doanh thu đạt khoảng 1.397 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng, tăng 131% và là mức cao kỷ lục theo quý. Kết quả này được đánh giá là đáng chú ý trong bối cảnh quý 1 thường là giai đoạn thấp điểm của ngành tài chính tiêu dùng.

Theo Vietcap, nền tảng tăng trưởng của F88 đang dần đa dạng hơn, với đóng góp ngày càng rõ nét từ mảng dịch vụ. Trong đó, bảo hiểm nổi lên như một động lực mới bên cạnh hoạt động cho vay truyền thống.

Bảo hiểm độc lập tăng mạnh, dần trở thành động lực tăng trưởng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo của Vietcap là sự chuyển dịch vai trò của mảng bảo hiểm tại F88. Nếu trước đây chủ yếu là sản phẩm bán kèm khoản vay, thì hiện nay bảo hiểm độc lập đang dần trở thành một trụ cột tăng trưởng riêng biệt.

Trong quý 1/2026, doanh thu bảo hiểm đạt 169 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 12% tổng doanh thu. Đặc biệt, doanh thu từ bảo hiểm độc lập tăng tới 726%, dù xuất phát từ nền thấp, cho thấy nhu cầu thực sự từ tệp khách hàng hiện hữu.

Theo Vietcap, sự tăng trưởng này đến từ chiến lược mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị bảo hiểm. F88 không chỉ dừng lại ở môi giới mà còn tham gia các dịch vụ hậu mãi như hỗ trợ bồi thường, đồng thời phát triển nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng nguồn thu phí.

Lợi thế hợp tác với các công ty bảo hiểm gốc cũng giúp F88 đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện biên lợi nhuận. Tỷ lệ hoa hồng phí bảo hiểm trong quý 1/2026 đạt 74%, tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp từ các sản phẩm có biên cao hơn.

Bên cạnh đó, việc hiểu rõ phân khúc khách hàng mục tiêu tiếp tục là lợi thế cạnh tranh. F88 áp dụng phương pháp phân tích đa chiều theo nghề nghiệp, thu nhập và nhu cầu tài chính. Khoảng 70% khách hàng là lao động tự do nhóm còn nhiều dư địa khai thác về bảo hiểm.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời tận dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý. Hệ thống phân phối đa kênh, bao gồm gần 1.000 chi nhánh và kênh trực tuyến, cũng hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Dự phóng 2026: Đà tăng trưởng duy trì, lợi nhuận có thể tăng mạnh

Bên cạnh mảng bảo hiểm, hoạt động cho vay tiếp tục là trụ cột tăng trưởng chính của F88. Trong quý 1/2026, doanh thu cho vay đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 50%, trong khi tổng giải ngân vượt 5.200 tỷ đồng, tăng gần 59%.

Dư nợ cho vay ròng tăng lên gần 7.900 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ổn định từ phân khúc khách hàng mục tiêu. Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, hợp tác với các ngân hàng như CIMB và MB, cùng với sự gia tăng đóng góp từ kênh số.

Hiệu quả hoạt động cũng cải thiện rõ rệt, với ROE đạt 37,9% và ROA đạt 14% trong quý 1/2026, phản ánh khả năng tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hiệu quả hoạt động của F88 cải thiện rõ rệt trong quý 1/2026

Trên cơ sở kết quả vượt kỳ vọng, ban lãnh đạo F88 đã nâng triển vọng năm 2026 với tăng trưởng dư nợ cho vay dự kiến trên 35%, doanh thu dịch vụ tăng trên 45% và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 35%.

Vietcap thậm chí đưa ra dự phóng tích cực hơn, cho rằng lợi nhuận trước thuế của F88 có thể tăng khoảng 40% trong năm 2026, nhờ động lực từ cả mảng cho vay và dịch vụ tiện ích. Trong đó, bảo hiểm - đặc biệt là bảo hiểm độc lập được xem là yếu tố giúp đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào chu kỳ tín dụng.

Dù vậy, yếu tố vĩ mô vẫn là biến số cần theo dõi. đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhạy cảm với thu nhập và sức khỏe tài chính của khách hàng. Tuy nhiên, Vietcap đánh giá F88 có khả năng thích ứng linh hoạt khi có thể điều chỉnh chiến lược sang các phân khúc khách hàng chất lượng cao hơn nếu điều kiện thị trường trở nên kém thuận lợi.

Nhìn chung, với nền tảng tăng trưởng hiện tại, cùng chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ, Vietcap cho rằng F88 đang ở vị thế thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Trong đó, mảng bảo hiểm từ vai trò bổ trợ đang dần trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần định hình lại cấu trúc doanh thu và triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.