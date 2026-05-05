Kỳ tích hạ thuỷ con tàu 65.000 tấn, dài 200m, 5 hầm hàng do chính người Việt Nam thực hiện: Báo quốc tế khen ngợi, ngành đóng tàu nước ta lọt Top 4 thế giới

Hạ thủy thành công Tàu Trường Minh 02﻿

Cuối năm ngoái, tại Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Công ty Đóng tàu Nam Triệu (NASICO) tổ chức Lễ hạ thủy tàu hàng trọng tải 65.000 DWT, ký hiệu thiết kế VB66-02, được đặt tên Trường Minh Dream 02.

Đây là tàu đóng mới cho Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc. Tàu có trọng tải toàn bộ 65.000 DWT (tương đương 65.000 tấn), chiều dài 199,99m, chiều rộng lớn nhất 32,26m, mớn nước thiết kế 11,3m.

Trường Minh Dream 02 được xác định là loại tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do chính các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện. Trước đó, tàu Trường Minh 01 đã được Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu hạ thủy vào tháng 5/2024.

Tàu được thiết kế bởi liên doanh Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (VISEC) và BLUETECH (Phần Lan), thi công dưới sự giám sát và phân cấp của cơ quan Đăng kiểm NK - Nhật Bản và Đăng kiểm VR - Việt Nam.﻿

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nhấn mạnh, tàu Trường Minh Dream 02 là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, quá trình triển khai chịu nhiều áp lực về tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công.

﻿Tạp chí quốc tế khen ngợi

Tạp chí Maritime Fairtrade – một ấn phẩm quốc tế chuyên theo dõi và phân tích các xu hướng của ngành hàng hải, đóng tàu và logistics toàn cầu – nhận định rằng, với các tàu Trường Minh, Việt Nam đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng hải.



Con tàu có trọng tải 65.000 DWT này được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao năng lực đóng tàu, phát triển đội tàu vận tải biển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Theo Maritime Fairtrade, tàu Trường Minh vượt trội về kích thước so với tất cả các tàu từng được đóng tại Việt Nam trước đó. Ảnh: Maritime Fairtrade

Theo Maritime Fairtrade, với chiều dài khoảng 656 feet (tương đương gần 200 mét), tàu Trường Minh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và được phân cấp bởi Đăng kiểm ClassNK của Nhật Bản, qua đó khẳng định khả năng sẵn sàng hoạt động trên các tuyến hàng hải toàn cầu.



Cấu hình kỹ thuật gồm đáy đôi, 1 chân vịt, 5 hầm hàng, hệ thống nắp hầm hàng thủy lực mở hai bên và 4 cần cẩu, mỗi cần có sức nâng 30 tấn.



"Dù tuân thủ các tiêu chuẩn phổ biến của tàu hàng rời, Trường Minh vẫn vượt trội về kích thước so với tất cả các tàu từng được đóng tại Việt Nam trước đó. Động cơ chính được thiết kế theo bản quyền của MAN và chế tạo tại Nhật Bản, bảo đảm độ tin cậy và hiệu suất khai thác" - Maritime Fairtrade nhận định.

Doanh nghiệp nào đứng sau thành tựu này?

Được biết, Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu (NASICO) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đầu tư 100% vốn điều lệ; thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quyết định ngày 18/4/2007 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.



Khi mới thành lập vào tháng 1/1966, công ty có tên là Công trường đóng thuyền biển sau đó là Xưởng Z21 (11/1966); Nhà máy Lê Chân (6/1977); Xi nghiệp Lê Chân trực thuộc Nhà máy sửa tàu biển Phà Rừng (4/1983); Nhà máy sửa chữa tàu biển Lê Chân (11/1988); Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu (11/1989); Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (11/2000) ; từ tháng 4 năm 2007 và đến nay đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.﻿



Công ty hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu và cấu kiện nổi; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Sửa chữa máy móc, thiết bị,...﻿

Trụ sở của công ty tại Tổ dân phố 4, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Quang Tuyến.

﻿Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC - tiền thân là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin ) là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực đóng và sửa chữa tàu thủy, vận tải biển, công nghiệp phụ trợ.﻿

Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương phá sản đối với Công ty mẹ - SBIC và 7 công ty con, đồng thời thu hồi vốn, tài sản và quyền tài sản của SBIC tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, 7 công ty con và các doanh nghiệp liên quan. ﻿



Lãnh đạo SBIC cho biết, đến đầu tháng 10/2025, Tổng công ty đã phối hợp với tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thụ lý phá sản 28 doanh nghiệp, mở thủ tục phá sản 20 doanh nghiệp và tổ chức hội nghị chủ nợ tại 5 doanh nghiệp.﻿

Việt Nam lần đầu lọt Top 4 quốc gia dẫn đầu ngành đóng tàu thế giới

Theo Tạp chí Doanh Nhân Việt Nam số tháng 11/2025, trong bức tranh chung của ngành đóng tàu thế giới – vốn tập trung gần như tuyệt đối tại châu Á với sự thống trị của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản – Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới.



Những năm gần đây, ngành đóng tàu trong nước từng bước cải thiện năng lực, mở rộng quy mô và lần đầu tiên vươn lên nhóm bốn quốc gia có sản lượng đóng tàu lớn nhất toàn cầu.



"Lần đầu tiên Việt Nam lọt vào top 4 quốc gia có sản lượng đóng tàu lớn nhất toàn cầu" – Tạp chí cho hay.



Số liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho thấy, trong giai đoạn 2014–2024, Việt Nam liên tục duy trì vị trí trong nhóm 10 nước đóng tàu hàng đầu thế giới.



Đáng chú ý, năm 2023 Việt Nam xếp thứ 7 và đến năm 2024 đã vươn lên vị trí thứ 4, với sản lượng đóng tàu đạt khoảng 0,72 triệu GT – một bước tiến đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc đóng tàu truyền thống.