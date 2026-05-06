'Cấm cửa' nhà thầu yếu kém, thi công ì ạch

Ngày 5/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2026, kết nối đến 130 xã, phường.

Theo báo cáo, đến hết ngày 30/4, toàn tỉnh mới giải ngân khoảng 2.170 tỷ đồng, đạt 13,54% tổng kế hoạch. Riêng kế hoạch năm 2026 đạt gần 1.550 tỷ đồng (11,26%), thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (22,56%) và dưới mức bình quân cả nước (14,2%). Nguồn vốn kéo dài từ các năm trước giải ngân khoảng 620 tỷ đồng, đạt 27,39%.

Xét theo từng đơn vị, có 45 đơn vị giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, 34 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân. Đáng chú ý, còn 53 đơn vị chưa giải ngân, trong đó có tới 42 UBND cấp xã.

Năm nay, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.170 tỷ đồng. Sau khi tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tổng vốn còn hơn 13.760 tỷ đồng và đã được phân bổ chi tiết 100%. Ngoài ra, còn hơn 2.266 tỷ đồng vốn từ các năm trước được kéo dài sang năm nay.

Theo đánh giá, tiến độ chậm chủ yếu do nhiều dự án chuyển tiếp còn vướng thủ tục ; các dự án khởi công mới có quy mô lớn; cùng với đó là khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, chi phí tăng cao khiến nhiều nhà thầu thi công cầm chừng.

Trước áp lực phải giải ngân khối lượng vốn lớn trong thời gian còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc triển khai. 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao trực tiếp kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ.

Đối với các nhà thầu yếu kém, thi công chậm, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm, có thể cắt hợp đồng, công khai vi phạm và cấm tham gia đấu thầu từ 3-5 năm. Các chủ đầu tư phải siết chặt việc lựa chọn nhà thầu, đặt tiêu chí năng lực lên hàng đầu.

Thi công mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 46 qua xã Kim Liên, Nghệ An.

Tỉnh cũng giao các ngành liên quan rà soát nguồn vật liệu xây dựng để bảo đảm cung ứng cho các dự án; đẩy nhanh hoàn thành quy hoạch cấp xã trong quý III/2026 nhằm tạo cơ sở đấu giá đất, tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, yêu cầu Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

“Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu”, ông Võ Trọng Hải khẳng định và yêu cầu các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là những nơi còn 0%, phải khẩn trương đưa ra giải pháp, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới.