Coteccons miễn nhiệm Phó TGĐ kiêm Giám đốc Tài chính, thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP với giá 1 tỷ đồng
HĐQT Coteccons quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 26/4/2026, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố kế hoạch thu hồi cổ phiếu ESOP sau khi một lãnh đạo cấp cao rời vị trí điều hành. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu ESOP của ông Nguyễn Văn Đua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 1 tỷ đồng.
Động thái này tuân theo quy định áp dụng đối với nhân sự nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng.
So với thị giá CTD hiện khoảng 86.500 đồng/cổ phiếu, mức giá thu hồi thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây là đặc điểm phổ biến của cổ phiếu ESOP, vốn đi kèm các điều kiện ràng buộc và cơ chế thu hồi nếu người lao động không còn làm việc tại doanh nghiệp.
Việc thu hồi diễn ra sau khi HĐQT Coteccons quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 26/4/2026, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, ông Đua cũng đã thôi giữ chức Trưởng Ban Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty để tập trung cho vai trò điều hành. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông đã rời khỏi ban lãnh đạo.
Ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1978, là cử nhân kinh tế với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư thương mại.
Trước khi gia nhập Coteccons, ông từng công tác tại nhiều doanh nghiệp như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Coteccons từ tháng 10/2024. Tại thời điểm cuối năm 2025, ông nắm giữ 144.600 cổ phiếu CTD.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất (niên độ tài chính từ 01/01/2026 đến 31/03/2026), doanh thu thuần của Coteccons trong quý 3/2026 đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với mức 57 tỷ đồng của quý 3/2025.
Tính chung lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính (kết thúc ngày 31/03/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng.
Niên độ 2026, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và gần 92% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Doanh nghiệp thông tin thêm tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng đầu niên độ gần 48.000 tỷ đồng, nâng backlog (giá trị hợp đồng còn tồn đọng) chuyển tiếp của Coteccons tại thời điểm kết thúc quý III đạt gần 65.500 tỷ đồng.
Lý giải về mức tăng trưởng đột biến này, Ban lãnh đạo Coteccons cho biết bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu xây dựng, công ty đã cải thiện được biên lợi nhuận gộp lên mức 4,48% (tăng 1,36% so với cùng kỳ).
Coteccons đã sử dụng hơn 52 tỷ đồng từ dự phòng cho các "Hợp đồng có rủi ro lớn" và hoàn nhập hơn 13,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bù đắp sự gia tăng của chi phí nhân công và nguyên vật liệu. Điều này giúp chi phí giá vốn trong kỳ không bị tăng vọt khi giá nhân công hay vật liệu biến động. Khoản hoàn nhập được hạch toán giảm trực tiếp vào giá vốn hàng bán trong kỳ, từ đó trực tiếp làm tăng lợi nhuận gộp.
Tổng tài sản đạt 34.686 tỷ đồng tại ngày 31/03/2026. Doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) hơn 6.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp vượt 7.035 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 5.472 tỷ đồng, tăng khoảng 2.400 tỷ đồng so với đầu năm.
