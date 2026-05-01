Coteccons miễn nhiệm Phó TGĐ kiêm Giám đốc Tài chính, thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP với giá 1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố kế hoạch thu hồi cổ phiếu ESOP sau khi một lãnh đạo cấp cao rời vị trí điều hành. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu ESOP của ông Nguyễn Văn Đua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Động thái này tuân theo quy định áp dụng đối với nhân sự nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng.

So với thị giá CTD hiện khoảng 86.500 đồng/cổ phiếu, mức giá thu hồi thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây là đặc điểm phổ biến của cổ phiếu ESOP, vốn đi kèm các điều kiện ràng buộc và cơ chế thu hồi nếu người lao động không còn làm việc tại doanh nghiệp.

Việc thu hồi diễn ra sau khi HĐQT Coteccons quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 26/4/2026, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, ông Đua cũng đã thôi giữ chức Trưởng Ban Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty để tập trung cho vai trò điều hành. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông đã rời khỏi ban lãnh đạo.

Ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1978, là cử nhân kinh tế với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư thương mại.

Trước khi gia nhập Coteccons, ông từng công tác tại nhiều doanh nghiệp như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Coteccons từ tháng 10/2024. Tại thời điểm cuối năm 2025, ông nắm giữ 144.600 cổ phiếu CTD.