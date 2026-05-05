Vinasoy được vinh danh tại giải thưởng vị ngon quốc tế

Ở hạng mục Milk Alternative (Sản phẩm thay thế sữa), sản phẩm này được đánh giá cao bởi cả hội đồng chuyên môn và người tiêu dùng. Đây là một trong những hạng mục có tiêu chí đánh giá khắt khe nhất của ngành.

Mang vị ngon sữa hạt đến gần hơn với trẻ em Việt

Am hiểu tường tận những giá trị dinh dưỡng từ hạt thực vật, cùng sự thấu hiểu sâu sắc về khẩu vị đặc trưng của người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, Vinasoy đã dành trọn tâm huyết để phát triển dòng sản phẩm sữa hạt Veyo Smarty. Vinasoy đã khéo léo lựa chọn để sữa hạt trở nên thơm ngon, gần gũi, bắt đúng "tần số" yêu thích của trẻ em Việt. Nhờ đó, việc thưởng thức sữa hạt đã trở thành niềm vui thích mỗi ngày của các bạn nhỏ.

Sữa hạt Veyo Smarty được vinh danh tại một giải thưởng chuyên biệt về "taste" (vị ngon) đã khẳng định rõ nét cho khả năng cân bằng giữa nền tảng dinh dưỡng và trải nghiệm thưởng thức – yếu tố cốt lõi để sản phẩm gắn bó với đời sống hàng ngày. Sự kết hợp hài hòa giữa vị bùi tự nhiên của yến mạch và óc chó, cùng độ béo thanh dịu quen thuộc, đã mang lại cảm nhận gần gũi hơn với khẩu vị của trẻ.

Bên cạnh điểm nhấn về cảm quan, Veyo Smarty còn được xây dựng trên nền tảng dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em. Sự kết hợp của các dưỡng chất như Omega-3 từ óc chó và DHA từ tảo biển, cùng đặc tính không cholesterol, không lactose, ít chất béo bão hòa và thân thiện với hệ tiêu hóa, giúp sản phẩm tự hào trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho bé trong hành trình phát triển mỗi ngày.

Bằng cách lấy sự thấu hiểu người tiêu dùng để làm nên "vị ngon tự nhiên", Veyo Smarty đưa nguồn dưỡng chất từ hạt thực vật trở thành một giải pháp dinh dưỡng phù hợp với lối sống hiện đại.

Khẳng định vị thế thương hiệu sữa thực vật Việt Nam trên trường quốc tế

Chiến thắng của Veyo Smarty thực tế là thành quả tiếp theo trong hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật toàn diện mà Vinasoy đã kiên trì bồi đắp. Trước đó, sữa đậu nành Fami Green Soy đã được vinh danh tại World Plant-Based Innovation Awards 2024 ở hạng mục đổi mới công nghệ nhờ khả năng làm chủ công nghệ nghiền nguyên hạt, giữ lại toàn bộ chất xơ tự nhiên sẵn có. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu hướng "giữ trọn giá trị tự nhiên" đang được quan tâm trong ngành dinh dưỡng thực vật.

Cũng trong năm 2025, chiến dịch truyền thông "Đậu nành thôi mà, tốt cả trăm phần" tiếp tục được vinh danh chiến dịch truyền thông xuất sắc nhất ở một giải thưởng quốc tế khác. Ba giải thưởng ở ba lĩnh vực vị ngon - công nghệ - truyền thông cho thấy một một bước chuyển mình toàn diện về năng lực của thương hiệu.

Đằng sau những ghi nhận đó là cả một hành trình dài gần ba thập kỷ kiên trì với dinh dưỡng thực vật, từ nghiên cứu chọn tạo giống, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ đến thấu hiểu người tiêu dùng. Điều đó khẳng định một thương hiệu dinh dưỡng thực vật Việt Nam hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Và trong bối cảnh dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển, điều thị trường chờ đợi là cách những năng lực này được chuyển hóa thành giá trị dài hạn, góp phần định hình thói quen tiêu dùng và vai trò của dinh dưỡng thực vật trong đời sống hiện đại.

Danh hiệu quán quân tại Plant-Based Taste Awards 2025 của Veyo Smarty khẳng định năng lực của thương hiệu Việt trên bản đồ dinh dưỡng thực vật toàn cầu.

