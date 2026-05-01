'Siêu cá mập' tại Hà Nội nắm giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt, lợi nhuận hơn 13.000 tỷ chỉ với 241 nhân sự

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 cho thấy doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC đạt 13.719 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với mức 10.015 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 11.043 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ghi nhận mức 13.197 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đưa lợi nhuận sau thuế của đơn vị đạt 12.715 tỷ đồng.

Với tổng số 241 nhân sự, trung bình mỗi nhân viên tại định chế này đóng góp khoảng 54,76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm qua. Chi phí nhân viên quản lý được ghi nhận ở mức 120 tỷ đồng, trong khi số dư quỹ khen thưởng và phúc lợi tính đến cuối năm là 69,7 tỷ đồng.

Quy mô tiền mặt và danh mục đầu tư

Cơ cấu tài sản của SCIC ghi nhận sự phân bổ rõ rệt giữa tính thanh khoản và quản trị vốn chiến lược.

Tính đến cuối năm 2025, tổng lượng tiền và tiền gửi đạt 28.382 tỷ đồng, bao gồm 2.698 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền cùng 25.684 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Quy đổi theo tỷ giá 26.300 VND/USD, khối tài sản thanh khoản này tương đương khoảng 1,079 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 36% tổng tài sản hợp nhất của doanh nghiệp.

Song song với lượng tiền mặt, tổng giá trị danh mục đầu tư tài chính của SCIC đạt khoảng 71.720 tỷ đồng, được chia thành hai cấu phần chính.

Danh mục ngắn hạn trị giá 34.086 tỷ đồng chủ yếu là các khoản tiền gửi tiết kiệm như trên và cổ phiếu chờ thoái vốn.

Trong khi đó, danh mục dài hạn trị giá 37.635 tỷ đồng tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược tại những doanh nghiệp đầu ngành. Cụ thể, SCIC hiện nắm giữ 47,13% vốn tại Vietnam Airlines (VNA) với giá trị ghi nhận 12.976 tỷ đồng, nắm 36% vốn tại Vinamilk (VNM) và 37,1% vốn tại Nhựa Tiền Phong (NTP).

Nguồn thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp này đóng góp 8.448 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng doanh thu hoạt động đầu tư của định chế tài chính này

Kế hoạch doanh thu và đầu tư năm 2026

Đối với năm 2026, SCIC đặt mục tiêu tổng doanh thu kế hoạch là 14.825 tỷ đồng, tăng 8,05% so với thực hiện của năm 2025. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về lợi nhuận và đóng góp ngân sách được xây dựng ở mức thận trọng hơn.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế kế hoạch dự kiến đạt 11.401 tỷ đồng, giảm 10,33% và mục tiêu nộp ngân sách nhà nước là 6.650 tỷ đồng, giảm 20,87% so với mức 8.403,9 tỷ đồng của năm trước.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến giải ngân đầu tư 9.125 tỷ đồng để tập trung vào công tác tái cơ cấu và các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số cùng các dự án công nghiệp chiến lược theo định hướng Quỹ đầu tư quốc gia.