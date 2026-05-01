Ngủ một giấc mất 100 triệu đồng: "Mỏ vàng" của một đại gia Việt vừa báo doanh thu cao kỷ lục, chưa từng giảm suốt 7 năm qua

Six Senses Ninh Van Bay tại Khánh Hòa là khu nghỉ dưỡng 6 sao được đầu tư bởi CTCP Du lịch Hồng Hải - công ty con của Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) nắm giữ 51% vốn điều lệ, thuê tập đoàn Six Senses Hotels Resorts & Spas của Thái Lan quản lý và vận hành.

CTCP Du lịch Hồng Hải ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt kỷ lục 394 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế 2025 đạt 95 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với 2024.

Khu nghỉ dưỡng hoạt động từ năm 2005 trên tổng diện tích khoảng 150 ha đất thuê ngoài đảo và mặt nước biển, nằm tại vịnh Ninh Vân thuộc TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đây là một khu vực có vị trí địa lý tuyệt đẹp và hết sức độc đáo.

‏Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay là một trong những resort siêu sang có mức giá đắt đỏ nhất tại Việt Nam. Chẳng hạn, mức giá cho một phòng đôi là hơn 20 triệu đồng/đêm với đầy đủ các tiện ích và một bữa sáng. Trong khi mức giá cao nhất cho một biệt thự riêng lên gần 100 triệu đồng/đêm.﻿

Từ khi hoạt động đến nay, Six Senses Ninh Vân Bay đã nhận được trên 14 giải thưởng của các tạp chí về du lịch và môi trường nổi tiếng trên thế giới. ﻿

CTCP bất động sản du lịch Ninh Vân Bay còn sở hữu khu nghỉ dưỡng Ana Mandara villas Đà Lạt (đường Lê Lai - Nguyễn Khuyến, TP. Đà Lạt) có tổng vốn đầu tư hơn 5 triệu USD do Công ty Cổ phần Phát triển du lịch Tân An (công ty con của Ninh Vân Bay) làm chủ đầu tư và được Công ty Habita tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch mặt bằng tổng thể.

Đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, trên nền tảng đầu tư, phục chế và tôn tạo 15 căn biệt thự được xây dựng từ thời Pháp.

﻿Công ty Cổ phần Phát triển du lịch Tân An ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 73 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng.

﻿Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập vào tháng 9/2006 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 9/2009, công ty tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như hiện nay. Hiện vốn điều lệ công ty ở mức 905 tỷ đồng.



Thời điểm tháng 3/2022, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay gây chú ý khi Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Cô sinh năm 1989, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.



Sau hơn 2 năm đảm nhiệm, đến tháng 5/2024, Hoa hậu Ngọc Hân xin từ nhiệm vị trí này vì lý do "cần tập trung cho mục tiêu cá nhân khác".