T&T và Văn Phú rút khỏi DA Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, vượt quá Novaland

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 14/4/2026, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã tăng vốn điều lệ từ 19.388 tỷ đồng lên 26.100 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD).

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể; hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.﻿

Đây đã là đợt tăng vốn điều lệ thứ 3 trong năm 2026 của Đại Quang Minh. Trước đó, vào tháng 1, công ty đã nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng, sau đó đến tháng 3, tiếp tục tăng lên 19.388 tỷ đồng.﻿

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để triển khai dự án Khu đô thị Sala với quy mô 257 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM). Hiện nay, doanh nghiệp giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt thuộc CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu, phụ trách mảng phát triển bất động sản và hạ tầng của tập đoàn.

Gần đây, ông Trần Đăng Khoa (biệt danh Khoa khàn) bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh. Ông Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua Novaland (22.345 tỷ).



Việc liên tục mở rộng quy mô vốn diễn ra song song với quá trình Đại Quang Minh tham gia nhiều dự án hạ tầng và bất động sản có quy mô lớn.

Đáng chú ý trong đó có dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong liên danh thực hiện dự án, Đại Quang Minh đảm nhiệm vai trò đại diện và điều phối chung.

Trước đó, liên danh đầu tư dự án này gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công Dự án vào cuối năm 2025. Đến nay, MIK Group, Văn Phú và T&T đã rút khỏi Liên danh.

Gần đây, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đã gửi văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT đến UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Theo đề xuất của liên danh, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha. Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD); trong đó vốn góp của liên danh 107.138 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Liên danh nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 107.138 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD), còn lại sẽ được huy động từ vốn vay ngân hàng, cổ đông, thành viên, các chủ thể khác, nguồn khác... Lãi vay được tạm tính 10,5%/năm và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038). Trong đó, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công viên công cộng phường Phú Thượng (dự án thành phần 10).

Để thực hiện dự án BT này, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800 ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng).

Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Về kết quả kinh doanh, trong thư gửi cổ đông và đối tác ngày 4/6/2025, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết lợi nhuận sau thuế của Đại Quang Minh năm 2024 đạt 242 tỷ đồng. Con số này được kỳ vọng tăng lên 1.257 tỷ đồng trong năm 2025, 2.503 tỷ đồng năm 2026 và đạt 4.545 tỷ đồng vào năm 2027, tương đương mức tăng gần 19 lần chỉ trong vòng ba năm.﻿