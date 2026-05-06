3.000 tỷ đồng và cú bắt tay lịch sử: Việt Nam chính thức sở hữu "quái vật" biển cả lớn nhất đội tàu container quốc gia, cao ngang tòa nhà 15 tầng

Tàu container 24.000 DWT của Vận tải biển Hải An

Haian Beta đang là tàu container lớn nhất trong đội tàu container Việt Nam hiện tại với trọng tải hơn 24.000 DWT, sức chở gần 1800 TEU.

Haian Beta là tàu container nằm trong series 4 tàu đóng mới năm 2024 với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Hải (Trung Quốc) của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH).

Trong số 4 tàu này có 3 tàu của Hải An (HAIAN ALFA, HAIAN BETA, HAIAN OPUS) và 1 tàu hợp tác đầu tư với Công ty CP Vận tải biển An Biên mang tên ANBIEN SKY. Hải An tự khai thác 2 tàu và cho thuê 2 tàu.

Tàu Haian Beta được bàn giao hồi tháng 4/2024 và đang được khai thác tuyến nội địa. Tàu mang lưỡng cấp đăng kiểm VR và ABS, tuyến hoạt động không hạn chế.

Tàu container có chiều dài 171,9m, rộng 28,4m, mớn nước 9,7m và sức chở tối đa 1.781 TEU. Trong đó, có 1.127 TEU trên boong và 654 TEU dưới hầm. Tổng chiều cao từ đáy tàu lên đỉnh cột cao nhất là 47,65m.

Tàu Haian Beta được trang bị máy chính Man B & W 6S60ME-C10.5, Tier II, đảm bảo giới hạn phát thải NOx đạt tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ với tốc độ tối đa 18,5 hải lý/giờ.

Dự án tàu Haian Beta liên quan đến việc huy động lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của HAH, trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 02/02/2024, kỳ hạn 5 năm đến 02/02/2029, lãi suất cố định 6%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Toàn bộ lô trái phiếu được mua bởi 4 nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF), Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF) và Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF).

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đang sở hữu đội tàu container 17 chiếc, sản lượng đạt khoảng 1 triệu TEU/năm, chiếm khoảng 68% tổng sức chở của đội tàu container cả nước và lọt TOP 100 đội tàu container lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Alphaliner công bố hồi tháng 7/2024.



Tháng 4/2026, công ty cho biết sẽ đầu tư 1 tàu container trọng tải 3.000 TEU, được đóng tại Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư ước tính 46 triệu USD.



Nguồn vốn đầu tư sẽ được công ty huy động từ các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc công ty sẽ trình Đại hội cổ đông để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

Quý 1/2026, Hải An báo lãi tăng 29% so với cùng kỳ năm trước﻿

﻿Trong quý đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất của doanh nghiệp tăng từ mức 32,9% của cùng kỳ năm trước lên 39,1% trong quý I/2026. Trong đó, mảng khai thác tàu đóng vai trò động lực chủ chốt khi biên lợi nhuận gộp tăng từ 24,1% lên 31%.﻿

Bên cạnh đó, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ được duy trì ổn định, tương đương với quý I/2025.

Trong một diễn biến khác, Xếp dỡ Hải An (HAH) vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến hết ngày 30/6/2026. Lý do được đưa ra là để công ty có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức đại hội được chu đáo và thành công.