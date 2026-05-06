Lợi nhuận "ông trùm" giải trí Yeah1 "bốc hơi" gần 40% do đâu?

Theo Thảo Vân | 06-05-2026 - 09:54 AM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế của Yeah1 trong quý I/2026 giảm mạnh chủ yếu do cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến từ hoạt động thoái vốn công ty con.

Tập đoàn Yeah1 vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 208 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 44%. Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 43% xuống còn 16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 37% so với quý I/2025.

Theo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ban lãnh đạo Yeah1 cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh là do cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận khoản doanh thu tài chính lớn từ hoạt động thoái vốn công ty con. Cụ thể, trong quý I/2025, Yeah1 ghi nhận hơn 50 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động này, trong khi quý I năm nay không còn phát sinh khoản thu nhập tương tự.

Ban lãnh đạo cho biết chiến lược giai đoạn tới là tập trung cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi, sau khi các nền tảng người dùng cuối được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025. Công ty xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào ba trụ cột gồm IP show (bản quyền nội dung giải trí), IP talent và AIGC (AI Generated Content).

Sự kiện do Yeah1 tổ chức hồi cuối tháng 4 tại Hà Nội. Ảnh: Yeah1

Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo cho biết, mục tiêu doanh thu năm nay gần như đi ngang do số lượng concert dự kiến giảm xuống còn khoảng 4-5 chương trình, thay vì 8 như năm 2025.

Theo bà Thảo, phần doanh thu thiếu hụt sẽ được bù đắp từ mảng talent, hoạt động booking KOL/KOC và hệ sinh thái Mango. Đồng thời, các chương trình như "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay "Gia đình Haha" cũng được kỳ vọng đóng góp thêm doanh thu cho tập đoàn.

Yeah1 được thành lập năm 2006 và niêm yết trên HoSE từ tháng 6/2018 với mã chứng khoán YEG. Hoạt động chính của doanh nghiệp gồm quảng cáo, sáng tạo nội dung, giải trí, sản xuất và phát hành phim cùng chương trình truyền hình.

Tính đến cuối quý I/2026, tập đoàn có 20 công ty con và 4 công ty liên kết. Trong tháng 3, Yeah1 đã hoàn tất nâng sở hữu tại CTCP 1Game lên 51%, qua đó đưa đơn vị này trở thành công ty con trực tiếp của tập đoàn.

CEO Ngô Thị Vân Hạnh cho biết nền tảng 1Games trong năm 2026 sẽ tập trung vào phân khúc trò chơi giải trí xã hội dành cho nữ giới, với mục tiêu đạt 600.000 người dùng thường xuyên. Song song đó, nền tảng OTT MangoPlus được đặt mục tiêu đạt 3 triệu thuê bao và 1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Công ty cũng kỳ vọng ứng dụng AI sẽ giúp giảm ít nhất 30% chi phí hậu kỳ.


XEM
Petrolimex giải trình số lỗ 660 tỷ đồng: Chấp nhận mua nguồn cung tức thời ở giá cao gấp 3 lần, trữ tồn kho gấp 1,3 lần quy định

T&T và Văn Phú rút khỏi DA Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, vượt quá Novaland

Cổ phiếu bị cảnh báo, cắt margin: Hóa chất Đức Giang 'chạy deadline' công bố BCTC kiểm toán 2025

Tập đoàn Ngọc Diệp: Hành trình 30 năm phát triển bền vững, kiến tạo vị thế

3.000 tỷ đồng và cú bắt tay lịch sử: Việt Nam chính thức sở hữu "quái vật" biển cả lớn nhất đội tàu container quốc gia, cao ngang tòa nhà 15 tầng

Người nhà lãnh đạo Kinh Bắc đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KBC

