Cổ phiếu bị cảnh báo, cắt margin: Hóa chất Đức Giang 'chạy deadline' công bố BCTC kiểm toán 2025

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) vừa có văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày so với quy định.



Theo doanh nghiệp, tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026, công ty sẽ tiến hành lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách các đơn vị được đưa ra lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được chọn sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.﻿

Sau khi hoàn tất việc chọn kiểm toán, DGC cho biết sẽ triển khai ngay công tác kiểm toán và công bố thông tin, dự kiến trong quý 2/2026.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4. Đồng thời, mã này cũng bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký, nhưng không quá 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.



Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tự lập cho thấy năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%.



Ngoài nội dung liên quan đến kiểm toán, tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, công ty cũng sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT thay thế các nhân sự đã bị khởi tố và tạm giam, gồm ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng.



Hóa chất Đức Giang cũng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, dự kiến vào ngày 30/6/2026. Lý do là để chờ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.﻿

Trong quý I/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 – mỏ apatit trọng điểm – khiến công ty phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.



Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi chiếm khoảng 62%, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng. Nguồn tiền dồi dào này mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý, góp phần hỗ trợ lợi nhuận.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã ngừng đà giảm sâu sau những thông tin bất lợi liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp. Hiện thị giá đã lùi về vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm. Kết phiên ngày 5/5, cổ phiếu này đóng cửa tại mức 53.000 đồng/cp.