Hơn 9 triệu người trong đó gần 700 nghìn hộ kinh doanh chưa dùng eTax Mobile: Cục Thuế phát công văn nóng

Cục Thuế vừa phát công văn Số: 2538 /CT-NVT về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile.

Công văn cho biết, theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương tiền công.

Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt tỷ lệ 32%, cụ thể: nhóm hộ, cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%; nhóm người nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%; nhóm cá nhân đã được khấu trừ từ tiền lương tiền công đạt tỷ lệ 32%.

Trong đó, một số Thuế tỉnh, thành phố có tỷ lệ người nộp thuế sử dụng ứng dụng Etax Mobile đạt mức khá: Điện Biên (64%), Lai Châu (62%), Hà Nội (53%), Cao Bằng (42%), Sơn La (41%), Hồ Chí Minh (40%).

Riêng đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh, tính đến ngày 19/4/2026, số lượng hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên toàn quốc là 2.390.420 hộ trên tổng số 3.082.983 hộ kinh doanh đã đăng ký thuế đang hoạt động, đạt tỷ lệ 78%.

Như vậy, hiện tại còn 9,1 triệu người trong đó gần 700 nghìn hộ kinh doanh chưa dùng eTax Mobile.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế bao gồm các thông tin như định danh cá nhân, số điện thoại, email, địa chỉ cư trú, địa bàn kinh doanh, tài khoản ngân hàng và tình trạng hoạt động.

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tính đến ngày 20/4/2026, toàn quốc có 364.774 hộ kinh doanh đã nộp thành công tờ khai 01/CNKD; 32.215 hộ nộp tờ khai 01/BĐS; và 1.335.694 hộ nộp thông báo số tài khoản mẫu 01/BK-STK.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận hồ sơ theo ngày, tháng, quý; phân loại rõ các nhóm người nộp thuế, tổ chức các đợt cao hỗ trợ cao điểm trước thời hạn kê khai.

Cục Thuế chỉ đạo các địa phương tiếp tục phối hợp với ngân hàng, trung gian thanh toán và các tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử; không tự đặt thêm điều kiện, thủ tục gây hạn chế việc tiếp cận người nộp thuế. Người nộp thuế phải được lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, không bị ép buộc và không phát sinh chi phí không cần thiết.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu khách quan trong quá trình phối hợp triển khai.

"Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại địa bàn. Đồng thời, yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ", công văn của Cục Thuế nhấn mạnh.