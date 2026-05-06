Nguyên Chủ tịch PVOIL làm Phó Tổng giám đốc Petrovietnam

Theo Phạm Duy | 06-05-2026 - 13:20 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) quyết định bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Với sự bổ nhiệm này, hiện trong ban lãnh đạo Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV là ông Lê Ngọc Sơn cùng 5 thành viên HĐTV gồm các ông: Bùi Minh Tiến, Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh, Trần Hồng Nam.

Ban tổng giám đốc hiện vẫn chưa chính thức có người đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Người đang thực hiện quyền điều hành Tổng giám đốc là ông Lê Xuân Huyên - Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành. Ngoài ra các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam gồm các ông: Đỗ Chí Thanh, Cao Hoài Dương, Phan Tử Giang, Lê Mạnh Cường.

Tân Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Cao Hoài Dương được trao quyết định bổ nhiệm sáng 6/5. (Ảnh: Petrovietnam).

Ông Cao Hoài Dương (54 tuổi), quê tại Hà Nội, có trình độ thạc sĩ hóa công nghệ, nguyên là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Với nhiều năm gắn bó trong ngành dầu khí, ông Dương từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Tổng Giám đốc PVOIL.

Năm 2020, ông Cao Hoài Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVOIL.

Ngày 24/4, tại đại hội cổ đông của PVOIL, ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam đã được bầu làm Chủ tịch PVOIL thay cho ông Cao Hoài Dương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là những biến động liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng và giá cả, Petrovietnam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Cùng với đó là yêu cầu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Trên cương vị mới, tôi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể ban lãnh đạo tập đoàn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Petrovietnam trong thời gian tới”, ông Sơn phát biểu khi nhận nhiệm vụ.

