ĐHĐCĐ Gemadept: Đổi tên, công bố chiến lược hàng hải mới, chốt cổ tức 22% và bài toán ứng phó "điểm nóng" Trung Đông

Sáng ngày 06/05/2026, Gemadept tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, chính thức chuyển thành mô hình Tập đoàn với chiến lược "Maritime Centric". Sau năm 2025 với lợi nhuận2.521 tỷ đồng, doanh nghiệp chốt cổ tức 22% và công bố các kế hoạch đầu tư hạ tầng, đội tàu nhằm ứng phó linh hoạt trước những biến động địa chính trị phức tạp tại Trung Đông.

﻿Trong quý 1/2026, cảng Gemalink đạt sản lượng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Cái Mép. Cảng thực hiện việc sắp xếp cầu bến và tiếp nhận thêm các chuyến tàu vãng lai để tận dụng công suất. Gemalink ghi nhận thêm 3 tuyến dịch vụ mới ngay trong quý 1.

Tại khu vực phía Bắc, cảng Nam Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 1,5 triệu TEU trong năm 2026 và hướng tới mốc 2,4 triệu TEU vào năm 2027. Kế hoạch thu hút ít nhất 5 tuyến dịch vụ mới trong năm nay đang được triển khai.

Cảng Nam Đình Vũ

Tổng sản lượng mục tiêu toàn hệ thống năm 2026 là 2,15 triệu TEU, trong đó quý 1 đã thực hiện trên 25% kế hoạch. Các cảng Bình Dương, Phước Long và Dung Quất duy trì đà hoạt động theo kế hoạch năm.

Hạ tầng cảng biển và kết nối Logistics

Theo quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước, Gemalink được bổ sung 360m cầu bến để tiếp nhận tàu trọng tải 250.000 tấn. Sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài cầu cảng đạt 1.883m, bao gồm 390m bến chuyên dụng cho xà lan.

Doanh nghiệp vận hành hệ thống phao nổi cho tàu 250.000 DWT và ứng dụng công nghệ trong điều phối để xử lý tình trạng ùn tắc. Dự án Gemalink giai đoạn 2 đã khởi công ngày 17/04/2026, dự kiến vận hành từ quý 3/2027.

Đối với hệ thống cảng cạn, tập đoàn thực hiện phân tích các phương án đầu tư mở rộng mạng lưới ICD và cảng sông giai đoạn 2026-2030 khi các cơ sở hiện hữu đạt công suất thiết kế.

Chuyển đổi mô hình và các dự án chiến lược

Gemadept triển khai mô hình tập đoàn tập trung vào mảng hàng hải và đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải Thế giới tại TP.HCM. Dự án là một trong bốn trụ cột của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, dự kiến hoạt động từ tháng 5/2026.

Công ty thực hiện thoái vốn tại liên doanh với đối tác CJ để tập trung vào dịch vụ cốt lõi, dự kiến mang về khoản thặng dư gần 700 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho kế hoạch mua 2 tàu biển, đóng mới đội tàu sông pha biển và nghiên cứu xà lan điện. Việc hợp nhất mảng vận tải biển (Shipping) dự kiến đóng góp thêm gần 20% vào tổng doanh thu toàn hệ thống.

Dịch vụ hàng không và Vận tải xanh

Mảng dịch vụ hàng hóa hàng không (SCSC) hiện đóng góp 14% lợi nhuận tập đoàn. Ban lãnh đạo nhận định hoạt động tại SCSC trong năm 2026 chưa chịu tác động từ tiến độ sân bay Long Thành. SCSC hiện sở hữu 50 triệu USD tiền mặt và đang đàm phán tham gia khai thác ga hàng hóa tại sân bay mới.

Trong mảng vận tải thủy, liên doanh vận tải xanh giữa Gemadept (51%) và CMA-CGM (49%) đưa đội xà lan năng lượng sạch vào hoạt động, phục vụ trung chuyển hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép đến các vùng kinh tế phía Nam.

Quản trị chi phí và phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông buộc tàu phải thay đổi hải trình qua Mũi Hảo Vọng, công ty thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí vận hành.

Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng 5-6% tổng chi phí nhờ việc sử dụng thiết bị chạy điện. Doanh nghiệp áp dụng mức giá sàn bốc xếp mới từ ngày 01/06/2026. Về quản trị, tập đoàn thực hiện lộ trình phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và tuân thủ các chuẩn mực ESG quốc tế.

Chính sách cổ tức tiền mặt năm 2025 là 22%. Chương trình cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2026-2030 gắn với chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu 15% mỗi năm.

Báo cáo tài chính năm 2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.956 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 20%.

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế kép (CAGR) trong giai đoạn 2021-2025 đạt mức 38%/năm. Dựa trên kết quả này, đại hội đã phê chuẩn phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22% mệnh giá.

Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026, Gemadept duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.452,4 tỷ đồng, tăng 14% so với mức 1.276,9 tỷ đồng của Quý 1/2025. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 534,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 33% so với 403,0 tỷ đồng của Quý 1 năm ngoái.

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2026, ĐHĐCĐ đã thông qua mục tiêu doanh thu đăng ký là 6.500 tỷ đồng (tăng 9% so với thực hiện 2025) và lợi nhuận trước thuế là 2.800 tỷ đồng (tăng 11% so với thực hiện 2025). Bên cạnh đó, công ty đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt 6.800 tỷ đồng doanh thu và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Nội dung quan trọng được đại hội phê chuẩn là việc chuyển đổi mô hình từ "Port Centric" (lấy Cảng làm trung tâm) sang "Maritime Centric" (lấy Hàng hải làm trọng tâm). Để thực hiện chiến lược này, Gemadept chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept. Các quyết sách hỗ trợ mô hình mới bao gồm:

(1) Hiện đại hóa năng lực vận tải: Tập trung đầu tư vào đội tàu biển và tàu sông công suất lớn.

(2) Mở rộng hệ sinh thái: Đẩy mạnh các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong mảng Cảng – Logistics.

(3) Củng cố nền tảng tài chính: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức gần 6.500 tỷ đồng, đóng vai trò là nguồn vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng hàng hải quy mô lớn.

Cảng nước sâu Gemalink

Ngoài ra, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Iida Shuntaro kể từ ngày 06/05/2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. Các nội dung về chương trình ESPP giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 15%/năm cũng đã được cổ đông chấp thuận.