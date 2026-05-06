Cảnh báo lừa đảo liên quan đến chuỗi nhà hàng Buffet nổi tiếng Hà Nội

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số phản ánh của người dùng về việc tìm fanpage để đặt bàn tại Maison Sen Buffet nhưng lại nhắn nhầm vào trang giả mạo. Trong một bài đăng công khai, một người dùng kể rằng mình và bạn lần đầu định đi ăn Maison Sen, sau đó “dính phải page giả”, bị yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Sau khi chuyển tiền, phía bên kia tiếp tục báo “sai nội dung” và hướng dẫn quét mã QR để lấy lại tiền.

Một bài đăng khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự: người dùng định đi ăn Maison Sen, nhắn vào fanpage giả, bị yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, sau đó được thông báo đã chuyển sai nội dung và cần làm theo hướng dẫn để lấy lại cọc. Đây là mô-típ đang xuất hiện trong nhiều vụ lừa đảo đặt bàn, đặt phòng trực tuyến thời gian gần đây.

Không chỉ dừng ở phản ánh của khách, chính Maison Sen Buffet cũng đã phát cảnh báo về việc bị giả mạo thương hiệu. Trên kênh chính thức, nhà hàng cho biết gần đây ghi nhận một số fanpage, website giả mạo Maison Sen nhằm mục đích lừa đảo khách hàng.

Trong một cảnh báo khác, Maison Sen nhấn mạnh khách hàng không đặt cọc, không thanh toán trước và chỉ giao dịch trực tiếp tại nhà hàng hoặc qua các số điện thoại chính thức. Đây là điểm đặc biệt quan trọng, bởi nhiều người khi thấy fanpage có hình ảnh, tên gọi, thông tin món ăn và cách tư vấn giống thật thường dễ mất cảnh giác.

Không chỉ một nhà hàng, chiêu lừa đang lan sang nhiều dịch vụ

Các vụ việc liên quan đến Maison Sen không phải trường hợp cá biệt. Công an Đồng Nai từng cảnh báo thủ đoạn giả mạo fanpage nhà hàng trên mạng xã hội để lừa đảo. Theo cơ quan công an, các đối tượng lập trang có tên, hình ảnh, nội dung giống trang chính thức của các nhà hàng nổi tiếng, sau đó đăng ưu đãi hấp dẫn như giảm giá, đi nhiều người được khuyến mại để dụ khách đặt bàn.

Khi khách đồng ý đặt chỗ, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc để giữ bàn hoặc nhận ưu đãi. Sau khi nhận tiền, chúng thông báo khách “chuyển sai nội dung” và yêu cầu chuyển lại nhiều lần, đồng thời hứa sẽ hoàn tiền trong vài phút nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Không chỉ nhà hàng buffet, dịch vụ lưu trú cũng trở thành “mảnh đất” để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Công an Quảng Ninh cảnh báo tình trạng nhiều fanpage giả mạo khách sạn, nhà hàng, dịch vụ lưu trú được lập ra để lừa khách chuyển tiền đặt cọc, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch và đặt phòng trực tuyến tăng cao.

Điểm chung của các chiêu lừa này là đánh vào sự vội vàng và tâm lý sợ hết chỗ của khách hàng. Một fanpage nhìn giống thật, một chương trình giảm giá nghe hấp dẫn, một lời thúc giục “chuyển cọc để giữ bàn” có thể khiến người dùng mất tiền chỉ trong vài phút.

Làm gì để không mất tiền khi đặt bàn, đặt phòng qua mạng?

Khi đặt bàn ăn, đặt phòng nghỉ, tour du lịch hoặc bất kỳ dịch vụ nào qua mạng, người dùng không nên chỉ dựa vào tên fanpage, ảnh đại diện, số lượt theo dõi hay nội dung quảng cáo. Cách an toàn hơn là kiểm tra chéo qua website chính thức, số hotline công khai, Google Maps hoặc các nền tảng đặt dịch vụ uy tín.

Với các chương trình ưu đãi, cần đặc biệt cảnh giác nếu mức giảm giá quá sâu, thời gian áp dụng quá gấp, nhân viên tư vấn liên tục thúc giục chuyển tiền để “giữ suất”, “khóa giá” hoặc “nhận voucher”. Nếu được yêu cầu chuyển khoản, người dùng cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, nội dung chuyển khoản và xác nhận lại qua số điện thoại chính thức của nhà hàng, khách sạn.

Đặc biệt, khi đã chuyển tiền mà bên nhận báo “sai nội dung”, “hệ thống chưa nhận”, “kế toán cần xác minh”, “chuyển lại rồi hoàn tiền” hoặc gửi đường link, mã QR để nhận lại tiền, người dân cần dừng ngay giao dịch. Tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin thẻ hay thực hiện theo hướng dẫn từ các đường link lạ.

Trong trường hợp đã lỡ chuyển tiền, người bị lừa cần ngừng gửi thêm tiền, chặn liên lạc với đối tượng, liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo giao dịch lừa đảo, đồng thời lưu lại toàn bộ bằng chứng như đoạn chat, số tài khoản, biên lai chuyển khoản, đường link fanpage và trình báo cơ quan công an.