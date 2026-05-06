FedEx đổi đối tác từ Song Bình sang Viettel Post: Nhiều khách "đứng ngồi không yên" vì hàng kẹt kho, khó liên hệ

Kể từ ngày 26/4/2026, Viettel Post đã chính thức đảm nhiệm vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider – NNP) của FedEx tại Việt Nam. Viettel Post sẽ đảm nhận các vai trò vận hành then chốt như thu gom, giao nhận hàng hóa đầu–cuối, vận hành kho bãi, phối hợp thông quan xuất nhập khẩu và tổ chức giao hàng chặng cuối.

Cùng ngày, quan hệ hợp tác kinh doanh giữa FedEx và một đối tác lâu năm là Song Bình đã chính thức kết thúc. Song Bình sẽ không còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng FedEx tại các địa điểm của mình.

FedEx đã đưa vào vận hành các cơ sở và điểm dịch vụ mới cùng các điểm nhận và gửi hàng mới gồm tổng cộng 12 điểm do Viettel Post vận hành.

Cũng kể từ ngày 26/4/2026, FedEx sẽ áp dụng mã kho mới, tương ứng với từng địa điểm thông quan, loại hình thông quan và đơn vị quản lý kho được chỉ định.﻿

Các lô hàng của khách hàng FedEx sẽ được xử lý bởi Viettel Post thay thế Song Bình.



Tuy nhiên, ngay sau thời điểm chuyển đổi, trong cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics đã xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng gián đoạn vận hành ở giai đoạn đầu.

Trên các hội nhóm, nhiều người phản ánh gặp khó khăn khi xử lý các lô hàng đã về tới kho nhưng bị kẹt, chậm lấy/giao hàng. Đồng thời, các khách hàng cũng phản ánh tình trạng không gọi được hotline, không biết liên hệ đơn vị nào để lấy hàng, hàng nằm kho cả tuần không có người giải quyết. Nhiều người đã đến trực tiếp các cơ sở của FedEx tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để nhận hàng.

Bên cạnh đó, chi phí lưu kho khi đơn hàng chậm giao cũng là vấn đề được nhắc đến. Biểu phí lưu kho chung của FedEx được áp dụng từ ngày 26/4/2026 như sau:

Kho thường: Miễn phí 4 ngày từ sau ngày hàng đến; từ ngày thứ 5: 1.450 đồng/kg/ngày

Kho lạnh: Không áp dụng ngày miễn phí; 500.000 đồng/ngày đầu/lô hàng và +5.000 đồng/kg/ngày tiếp theo

FedEx Express là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tin cậy cho hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc FedEx chuyển đổi đối tác vận hành tại một thị trường như Việt Nam không chỉ là thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, mà là còn là vận hành các cơ sở và điểm dịch vụ mới cùng các điểm nhận và gửi hàng mới, áp dụng mã kho mới

Trong ngành logistics, những thay đổi đồng thời ở nhiều lớp hệ thống thường đi kèm với rủi ro “lệch pha” trong giai đoạn đầu – đặc biệt khi dữ liệu lịch sử và hệ thống mới chưa đồng bộ hoàn toàn.