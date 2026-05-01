Tin độc quyền: Prudential Việt Nam lần đầu lên tiếng về việc chuyển hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận ra nước ngoài

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, Prudential Việt Nam cho biết vào tháng 2/2026, Hội đồng thành viên Prudential Việt Nam đã phê duyệt việc chuyển hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại cho chủ sở hữu là Prudential Corporation Holding Ltd, trích từ phần lợi nhuận giữ lại của các năm 2018, 2019 và 2020. Giao dịch chuyển tiền đã được thực hiện xong trong tháng 3/2026.

Thông tin trong BCTC 2025 của Prudential. Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời về việc chuyển 5.100 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ tại nước ngoài, Prudential Việt Nam khẳng định đây một phần của thông lệ quốc tế về nghiệp vụ quản lý vốn, đồng thời phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh của công ty, sau nhiều năm liên tục tái đầu tư mở rộng hoạt động và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam.

Theo Prudential Việt Nam, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện chia lợi nhuận trong vòng 10 năm kể từ năm 2016. Trong một thập kỷ, doanh nghiệp này đã liên tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh, củng cố năng lực vốn. Minh chứng được thể hiện qua tổng giá trị quyền lợi bảo hiểm phải trả cho khách hàng vượt hơn 93.000 tỷ đồng và hơn 17.000 tỷ đồng lãi được chia đã công bố cho các chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

Một luật sư (giấu tên) cũng cho biết doanh nghiệp có toàn quyền trích lợi nhuận giữ lại để chuyển cho công ty mẹ hoặc phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận giữ lại là phần lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trích toàn bộ chi phí (bao gồm nghĩa vụ thuế), tích lũy qua nhiều năm - thuộc nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về doanh nghiệp.

Prudential cho biết, Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược dài hạn của Tập đoàn Prudential. "Công ty hiện vẫn duy trì biên khả năng thanh toán ở mức vững chắc, cao hơn đáng kể so với yêu cầu của cơ quan quản lý", đại diện Prudential nói và nhấn mạnh thêm kết quả này thể hiện rõ cách thức Prudential đã quản lý và vận hành một cách bền vững, hiệu quả tại thị trường Việt Nam.

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Prudential tại Quận 1.

Tại thời điểm cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Prudential Việt Nam ghi nhận hơn 21.775 tỷ đồng. Theo đó, số tiền mà doanh nghiệp này chuyển về công ty mẹ vào đầu năm 2026 chỉ mới chiếm hơn 23% quy mô lợi nhuận chưa phân phối.

Tuy nhiên số tiền này lớn hơn quy mô tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025. Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, tại thời điểm kết thúc năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận 4.986 tỷ đồng khoản mục tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty mẹ Prudential Việt Nam do EY kiểm toán được chấp nhận toàn phần, không có ý kiến kiểm toán về bất kỳ vấn đề gì.

Prudential plc là tập đoàn cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản, hoạt động tại 20 thị trường châu Á và châu Phi.

Tại Việt Nam, Prudential đã có hơn 26 năm hoạt động, duy trì cam kết phát triển bền vững, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp, minh bạch và quy định pháp luật tại mọi thị trường.

Tập đoàn hoạt động hoàn toàn độc lập với các tổ chức khác có tên gọi tương tự, bao gồm Prudential Financial, Inc. (Hoa Kỳ) và Prudential Assurance Company (Vương quốc Anh).

Năm ngoái, Prudential Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.936 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước