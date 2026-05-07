Công nhận ngày 6 tháng 5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam

Theo Anh Thơ | 07-05-2026 - 15:43 PM | Doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1065 ngày 6/5/2026 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo đó, công nhận ngày 6 tháng 5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ có ngày 6 tháng 5 hằng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật nhằm phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và bền vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng, công nghệ logistics, kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

Đồng thời, tôn vinh, động viên, cổ vũ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong ngành logistics nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của ngành và đất nước; ghi nhận những đóng góp của ngành logistics cho sự phát triển của đất nước.

Tạo động lực thúc đẩy ngành logistics phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập.


Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

Vietjet, T&T thách thức vị thế độc quyền trong 1 lĩnh vực

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Kết nối doanh nghiệp Italy – Việt Nam, học viên MBA Global mở rộng mạng lưới toàn cầu

Xin việc đúng vào ổ lừa đảo công nghệ cao: Nhiều lao động trẻ trả giá đắt

Vay 200 tỷ đồng được hỗ trợ 100% tiền lãi: TP.HCM kích cầu 5 nhóm ngành trọng điểm, ưu ái đặc biệt

Công ty họ GAS sắp chi 100 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 20% trong tháng 5

