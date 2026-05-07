Vay 200 tỷ đồng được hỗ trợ 100% tiền lãi: TP.HCM kích cầu 5 nhóm ngành trọng điểm, ưu ái đặc biệt

Tại hội nghị diễn ra ngày 07/05/2026, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) cùng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), Sở Xây Dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính để phổ biến chi tiết Nghị quyết 523/NQ-HĐND, văn bản kế thừa và mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết 09/2023.

Giới thiệu sâu hơn về chương trình này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc HFIC, cho biết đây là chính sách đặc thù dựa trên Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho phép TP.HCM dùng vốn đầu tư công để bù lãi suất cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc HFIC

Theo ông Thanh, các dự án thuộc danh mục ưu tiên sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tối đa 07 năm với mức vốn vay được hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng mỗi dự án.

Ông cho biết với mức hỗ trợ này, doanh nghiệp gần như được vay vốn mà không phải trả lãi , thực chất là đang vay số tiền gốc từ nguồn lực của thành phố để tập trung đầu tư phát triển sản xuất.

Đối với các dự án có quy mô lớn vượt mức 200 tỷ đồng, chẳng hạn như các công trình y tế hay hạ tầng có tổng vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, HFIC vẫn thực hiện cho vay nhưng phần vốn vượt mức sẽ do doanh nghiệp tự cân đối lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, lãi suất hỗ trợ được xác định bằng lãi suất huy động tiết kiệm bình quân kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng thương mại nhà nước cộng với biên độ phí quản lý. Hiện nay, mức lãi suất thả nổi áp dụng khoảng 7,9% đến 8,9% mỗi năm, và ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ phần lãi này cho các đơn vị thụ hưởng đủ điều kiện.

Một quy định bắt buộc mà ông Thanh đặc biệt lưu ý doanh nghiệp: các hạng mục dự án tham gia chương trình phải chưa ký kết hợp đồng với nhà thầu hoặc nhà cung cấp trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

Chính sách tập trung vào 05 nhóm lĩnh vực chính bao gồm công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, y tế, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa (bên phải) - Chủ tịch HĐTV HFIC (bên phải); Ông Trương Tuấn Anh - Tổng giám đốc HFIC

Tháo gỡ các vướng mắc về tài sản thế chấp và tỷ lệ vốn FDI

Trong phần thảo luận, đại diện lãnh đạo HFIC và các Sở ngành đã giải đáp các thắc mắc của các chủ đầu tư về điều kiện và quy trình của chương trình hỗ trợ lãi suất này.

Doanh nghiệp cần bao nhiêu thời gian thực tế để hoàn tất thủ tục nhận quyết định hỗ trợ lãi suất?

Tổng thời gian dự kiến từ 02 đến 03 tháng. Khâu thẩm định tại HFIC về khả năng trả nợ mất tối đa 20 ngày làm việc. Sau khi có văn bản thông báo cho vay, hồ sơ chuyển sang Tổ liên ngành rà soát danh mục ưu tiên trong khoảng 01 tháng trước khi trình UBND Thành phố ra quyết định chính thức.

Tại sao quy trình thẩm định vốn vay và hỗ trợ lãi suất phải tách biệt làm hai bước? Bước đầu là thẩm định tín dụng tại HFIC nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn nhà nước thông qua đánh giá năng lực tài chính chủ đầu tư.

Bước thứ hai là của Tổ liên ngành để xác định dự án có đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và danh mục ngân sách hỗ trợ.

Khi đã qua bước thẩm định tại HFIC, các cơ quan chức năng sẽ tự động phối hợp xử lý, doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ trùng lặp.

Với các dự án quy mô lớn thực hiện theo nhiều giai đoạn, việc rút vốn được quy định như thế nào? Thời hạn rút vốn thông thường là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Nếu các phân kỳ đầu tư cách nhau từ 03 đến 04 năm, doanh nghiệp nên tách thành các dự án độc lập để thẩm định sát với biến động chi phí thực tế và giúp kiểm soát dòng tiền trả nợ hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm có được chấp nhận thế chấp vay vốn không? HFIC vẫn tiếp nhận đất thuê trả tiền hàng năm nhưng giá trị định giá quyền sử dụng đất ở mức không đáng kể do tính thanh khoản thấp. Thay vào đó, chương trình chấp nhận thế chấp tài sản trên đất hoặc tài sản hình thành trong tương lai với ước tính tỷ lệ định giá 50% và máy móc thiết bị là 30%. Chủ đầu tư có thể bổ sung tài sản của bên thứ ba để bảo đảm khoản vay.

Phương thức giải ngân vốn vay được thực hiện trực tiếp cho doanh nghiệp hay đơn vị cung cấp? Để bảo đảm vốn sử dụng đúng mục đích đầu tư, HFIC giải ngân thẳng cho nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu thi công dựa trên khối lượng nghiệm thu thực tế. Thời gian thực hiện giải ngân trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty niêm yết có cổ đông ngoại có thuộc đối tượng hỗ trợ? Theo Nghị quyết 523, đối tượng thụ hưởng hiện tại là tổ chức kinh tế 100% vốn trong nước. Tuy nhiên, các Sở ngành cùng HFIC đang tham mưu trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh theo hướng cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nước ngoài ở mức nhất định và các công ty niêm yết (dưới 50% hoặc 20%) được tiếp cận chính sách phù hợp điều kiện thực tế.

Các dự án trạm sạc xe điện và kho lạnh chuyên dụng được xếp vào nhóm hỗ trợ nào? Dự án kho lạnh tiêu chuẩn cao thuộc danh mục công nghệ cao sẽ nhận hỗ trợ 100% lãi suất; nếu phục vụ thuần túy logistics là 50%. Riêng hạ tầng trạm sạc xe điện đang chờ hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định sử dụng đất công để bổ sung vào danh mục hỗ trợ chính thức trong kỳ họp tới của HĐND.

Có hay không việc đơn vị cho vay chỉ định nhà thầu cho doanh nghiệp sau khi ký hợp đồng vay? Quyền lựa chọn nhà thầu và nhà cung cấp công nghệ hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư. HFIC khẳng định không can thiệp hay chỉ định bất kỳ đối tác nào, nhằm bảo đảm doanh nghiệp chủ động chọn đơn vị phù hợp nhất với nhu cầu sản xuất và tối ưu hóa hiệu quả dự án.

Việc hỗ trợ 100% lãi suất cho dự án nhà ở xã hội mang lại lợi ích cụ thể gì cho người lao động? Toàn bộ phần lãi suất được thành phố chi trả cho chủ đầu tư phải được kiểm toán và giảm trừ trực tiếp vào giá thành xây dựng. Điều này giúp giá bán hoặc giá thuê NƠXH và nhà lưu trú công nhân thấp hơn so với thị trường, giúp người lao động là đối tượng thụ hưởng cuối cùng của chính sách.

Ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển Nhà ở thuộc Sở Xây dựng

Riêng mảng hạ tầng xã hội, ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển Nhà ở thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, làm rõ rằng Luật Nhà ở 2023 đã phân định rõ hai loại hình dự án được hưởng ưu đãi lãi suất 100% là nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo đó, nhà lưu trú công nhân được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ trong khu công nghiệp chỉ để cho thuê, trong khi NƠXH bên ngoài khu công nghiệp được phép bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Để hỗ trợ tối đa, quy trình thực hiện các dự án này hiện được rút gọn còn 04 bước chính, từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư, người lao động khi tiếp cận NƠXH cũng nhận được các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất khoảng 6%/năm hoặc từ Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố với lãi suất 3,2%/năm cho hạn mức tối đa 900 triệu đồng trong 20 năm.

Đại diện HFIC dự báo quy trình phê duyệt hồ sơ từ lúc tiếp nhận đến khi có quyết định của UBND Thành phố sẽ kéo dài khoảng 02 đến 03 tháng.

Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, việc khơi thông nguồn vốn thông qua cơ chế "vay không lãi" của HFIC được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực tài chính và đẩy nhanh tiến độ cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư.